أعراضهما متشابهة.. كيف يمكن التفرقة بين القولون والمرارة؟

الوكيل الاخباري- يعاني بعض الأشخاص من أعراض هضمية مزعجة، ويتناولون الأدوية والعقاقير لتخفيف حدة الألم، دون معرفة السبب الحقيقي الكامن وراءه، سواء كان التهابًا أو تهيج في القولون أم المرارة.



أعراض القولون

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تختلف أعراض متلازمة القولون من شخص لآخر، لكنها تستمر لفترة طويلة، وأعراضها تتمثل في التالي:



1- ألم البطن.



2- الانتفاخ وتراكم الغازات.



3- التجشؤ.



4- الإسهال.



5- الإمساك.



6- تغير عدد مرات التبرز.



7- وجود مخاط في البراز.



متى تزور الطبيب بسبب القولون؟



عند ظهور الأعراض المزعجة، مثل نقص الوزن، وصعوبة تناول الطعام، أو الشعور بالألم عند إخراج الريح، أو الإسهال المستمر أو نزيف المستقيم، هنا لا بد من زيارة الطبيب للبدء في رحلة العلاج.



أسباب القولون



في أغلب الأحوال، تتمثل أسباب القولون في التعرض للتوتر والقلق، أو سوء النظام الغذائي، والأكلات التي تهيج القولون هي المقليات والمشروبات الغازية، وعدم إدراج الأكلات التي تحتوي على ألياف غذائية في النظام الغذائي، مثل الخضروات والفواكه، وكذا تغييرات ميكروبات الأمعاء.



أعراض المرارة

التهاب المرارة أو تراكم الحصوات على المرارة، ينجم عنه مضاعفات خطيرة، مثل تمزق المرارة، وأعراض الالتهاب هي:



1- الحمى.



2- القيء.



3- الغثيان.



4- ألم البطن بمجرد لمسها أو اصطدامها بشيء.



5- ألم شديد بالجزء العلوي الأيمن من البطن.



6- ألم الظهر والكتفين.



الوقاية من التهاب المرارة وتراكم الحصوات

يمكن الحد من التعرض للإصابة بحصوات المرارة، أو التهابها، بمجرد اتباع التالي:



1- عدم فقدان الوزن بسرعة، فالتخسيس بشكل سريع يزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة.



2- الحفاظ على الوزن المثالي.



3- تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها.



4- ممارسة الأنشطة البدنية.



5- الاعتماد على نظام غذائي صحي.



6- الاعتماد على نظام غذائي غني بالألياف الغذائية.

