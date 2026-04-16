أعراض ارتجاج الدماغ ومخاطره وطرق الإسعاف الأولي

الوكيل الإخباري-   أفاد الدكتور ألكسندر أومنوف، من كلية الطب في جامعة التعليم، أن ارتجاج الدماغ قد يؤدي إلى الصرع التالي للصدمة، ووذمة دماغية، وارتفاع ضغط الجمجمة، وتغير في السلوك، وزيادة الإرهاق.

اضافة اعلان

 

ويقول: "يحدث الارتجاج بعد إصابة أو صدمة ميكانيكية في الجمجمة. وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا للارتجاج: الدوخة، والصداع، والتقيؤ. وقد يحدث فقدان مؤقت أو طويل الأمد للذاكرة. كما قد تزداد حدة أعراض أخرى بعد فترة من الإصابة أو تظهر لاحقا، مثل الصداع الشديد، والتشوش، والدوخة، والرأرأة، وازدواج الرؤية، وطنين الأذن، وتلعثم الكلام، وتقلبات في درجة الحرارة وضغط الدم والنبض.

وقد تكون الأعراض غير واضحة لدى الأطفال الصغار الذين يتعرضون لارتجاج نتيجة السقوط أو الاصطدام بجوانب الأثاث، وكذلك لدى كبار السن، ما يجعل التشخيص أكثر صعوبة، إذ قد تختلط الأعراض بعوامل فسيولوجية مرتبطة بالعمر."

ويشرح الطبيب أيضا الإسعافات الأولية للارتجاج، مؤكدا أهمية مراجعة الطبيب لإجراء الفحص اللازم.

ويقول: "في حالة الارتجاج، يجب تهدئة المصاب، ووضعه على جانبه لمنع الاختناق في حال القيء، مع استخدام كمادات باردة. وبحسب شدة الحالة، ينبغي الاتصال بالإسعاف أو مراجعة طبيب مختص، سواء أخصائي إصابات أو طبيب أعصاب. الفحص ضروري، لأن الصدمة أو الارتطام قد لا يسبب الارتجاج فقط، بل قد يؤدي أيضا إلى تكوّن ورم دموي. وإذا تُرك الارتجاج دون علاج، فقد يؤدي إلى عواقب طويلة الأمد خطيرة، تشمل الصرع التالي للصدمة، والوذمة الدماغية، وارتفاع ضغط داخل الجمجمة، وتغيرات سلوكية، وزيادة الإرهاق."

 
 


طب وصحة أطعمة مفيدة لرفع مستوى الهيموغلوبين ونقص الحديد

الأرصاد: طقس غير مستقر الجمعة وتحذيرات من سيول وعواصف رعدية في هذه المناطق

رغم ارتفاع سعراتها الحرارية.. لماذا لا تؤدي المكسرات إلى زيادة الوزن؟

سامسونج ترسم ملامح عصر جديد من الخصوصية مع جهاز Galaxy S26 Ultra

الممثلة ستيفاني عطالله

f

أخبار محلية صناعة اربد: يوم العلم رمز السيادة والولاء ورسالة فخر

إضاءة مواقع أثرية بألوان العلم الأردني احتفالاً بيوم العلم

زين تُحيي يوم العلم الأردني بفعاليات وطنية وتُطلق علماً ضخماً في سماء عمّان

