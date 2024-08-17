أعراض التسمم بالبطيخ الأحمر

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة سابينا كاريسيفا خبيرة التغذية في مستشفى الأطفال التابعة لوزارة الصحة الروسية، إلى أنه في حالة التسمم بالبطيخ الأحمر تظهر أعراض مختلفة.



ووفقا لها، يجب استدعاء سيارة الإسعاف في حالة تفاقم حالة المصاب وارتفاع درجة حرارته والغثيان والتقيؤ والإسهال وألم في منطقة البطن. كما قد يعاني من الضعف العام.



وتشير الطبيبة، إلى أن تناول البطيخ الأحمر باعتدال مفيد للجسم لأنه يحتوي على نسبة جيدة من L-citrulline، الذي هو حمض أميني يساعد على توسيع الأوعية الدموية ويسهل عملية توصيل الأكسجين إلى العضلات. كما يحتوي على العديد من الكاروتينات بما فيها الليكوبين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين А . والليكوبين مفيد لصحة العيون والرؤية والوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر (ضعف الرؤية المركزية). وهو مفيد للقلب والأوعية الدموية ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويمنع تكون اللويحات.



وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي البطيخ الأحمر على معادن البوتاسيوم الضروري لعمل القلب، والمغنيسيوم الذي يؤثر إيجابيا في عملية انقباض العضلات والجهاز العصبي، وضروري أيضا لامتصاص الكالسيوم.