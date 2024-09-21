أعراض تظهر على الوجه تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. احذرها

أعراض جرثومة المعدة على الوجه
في هذا الصدد، قالت الدكتورة علا جلال الدين، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إن جرثومة المعدة تتسبب في ظهور مجموعة من الأعراض على الوجه، ولكن عندما تكون نسبة الإصابة بها شديدة، فوجود البكتيريا في المعدة، يتسبب في ظهور حب الشباب.
وأضافت أن جرثومة المعدة بطبيعتها تتغذى على الطعام الذي يتناوله الشخص، لذا، فلا يستفيد جسمه بأي عنصر غذائي منه، لذا، ينتج على الوجه اللون الشاحب، والإصفرار، لأن الجرثومة تسبب أنيميا فقر الدم.
وأكدت استشاري التغذية العلاجية، أن العلاج في مثل هذه الحالات، يكمن في علاج السبب الرئيسي لظهور حب الشباب، أو اصفرار الوجه وشحوبه، وهنا السبب الرئيسي يتمثل في علاج جرثومة المعدة.
علاج جرثومة المعدة
من المعروف أن علاج جرثومة المعدة يتمثل في المضادات الحيوية التي يجب تناولها لمدة 15 يومًا متواصلًا، ومن بعده تناول المطهرات المعوية، ومثبطات الحموضة، وفقًا لما ذكره موقع "Health line".
وينصح الأطباء المختصون مرضى جرثومة المعدة، بعدم الإقبال على تناول الحلويات، وكذا الألبان، والأطعمة المقلية، والأطعمة المسبكة، وتلك الأطعمة التي تحتوي على بهارات وتوابل، وفلفل، نظرًا لأنه يهيج المعدة.
كما ينصح للمرضى بتناول الأطعمة المسلوقة خلال فترة العلاج، لضمان الشفاء السريع.
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