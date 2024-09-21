أعراض تظهر على الوجه تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. احذرها

الوكيل الإخباري- جرثومة المعدة هي بكتيريا حلزونية، تكمن في باطن جدار المعدة، وتتسبب في الشعور بالتعب العام، والحرقة الشديدة في الجهاز الهضمي، عطفًا على أنها تتسبب في ظهور أعراض سلبية على الوجه.



أعراض جرثومة المعدة على الوجه

في هذا الصدد، قالت الدكتورة علا جلال الدين، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إن جرثومة المعدة تتسبب في ظهور مجموعة من الأعراض على الوجه، ولكن عندما تكون نسبة الإصابة بها شديدة، فوجود البكتيريا في المعدة، يتسبب في ظهور حب الشباب.



وأضافت أن جرثومة المعدة بطبيعتها تتغذى على الطعام الذي يتناوله الشخص، لذا، فلا يستفيد جسمه بأي عنصر غذائي منه، لذا، ينتج على الوجه اللون الشاحب، والإصفرار، لأن الجرثومة تسبب أنيميا فقر الدم.



وأكدت استشاري التغذية العلاجية، أن العلاج في مثل هذه الحالات، يكمن في علاج السبب الرئيسي لظهور حب الشباب، أو اصفرار الوجه وشحوبه، وهنا السبب الرئيسي يتمثل في علاج جرثومة المعدة.



علاج جرثومة المعدة

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