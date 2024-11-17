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أعراض تكشف الإصابة بهشاشة العظام.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 17-11-2024 10:02 م

الوكيل الإخباري-   هشاشة العظام هي حالة يتم فيها فقدان كثافة العظم، مما يجعلها هشة وتزداد احتمالية كسرها، وتحدث عادة عندما يفقد الجسم كثافة العظام بشكل أسرع مما يمكن أن يعوض عنه بالإنتاج الجديد، و تشمل علامات وأعراض هشاشة العظام آلام المفاصل وتيبسها، ونطاق الحركة المحدود، وتضخم المفاصل أو تورمها، كل ما تريد معرفته عن الأعراض وكيفية التعامل معه في النقاط التالية وفقًا لموقع WebMd.

أعراض هشاشة العظام
هشاشة العظام الأولية هو نوع التهاب المفاصل العظمي الأكثر شيوعا، ويتطور نتيجة لفقدان الغضاريف وتآكل المفاصل، وعادة مع تقدم العمر، ولكنه لا يرتبط بأي سبب آخر.

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يرتبط هشاشة العظام الثانوية لسبب آخر، مثل إصابة المفاصل، أو السمنة، أو حالة مشتركة أخرى.

تشمل الأعراض الشائعة لكلا النوعين من هشاشة العظام ما يلي:

1-الم المفاصل

2- تصلب المفاصل

3- ألم عند اللمس

4- نطاق محدود من الحركة

5- تورم المفاصل

6- تضخم المفاصل

7- الطقطقة

8- تشوه المفاصل

9- التهاب موضعي

 
gnews

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