أعراض تكشف الإصابة بهشاشة العظام.. تعرف عليها

أعراض هشاشة العظام
هشاشة العظام الأولية هو نوع التهاب المفاصل العظمي الأكثر شيوعا، ويتطور نتيجة لفقدان الغضاريف وتآكل المفاصل، وعادة مع تقدم العمر، ولكنه لا يرتبط بأي سبب آخر.
تشمل الأعراض الشائعة لكلا النوعين من هشاشة العظام ما يلي:
1-الم المفاصل
2- تصلب المفاصل
3- ألم عند اللمس
4- نطاق محدود من الحركة
5- تورم المفاصل
6- تضخم المفاصل
7- الطقطقة
8- تشوه المفاصل
9- التهاب موضعي
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