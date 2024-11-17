أعراض تكشف الإصابة بهشاشة العظام.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- هشاشة العظام هي حالة يتم فيها فقدان كثافة العظم، مما يجعلها هشة وتزداد احتمالية كسرها، وتحدث عادة عندما يفقد الجسم كثافة العظام بشكل أسرع مما يمكن أن يعوض عنه بالإنتاج الجديد، و تشمل علامات وأعراض هشاشة العظام آلام المفاصل وتيبسها، ونطاق الحركة المحدود، وتضخم المفاصل أو تورمها، كل ما تريد معرفته عن الأعراض وكيفية التعامل معه في النقاط التالية وفقًا لموقع WebMd.



أعراض هشاشة العظام

هشاشة العظام الأولية هو نوع التهاب المفاصل العظمي الأكثر شيوعا، ويتطور نتيجة لفقدان الغضاريف وتآكل المفاصل، وعادة مع تقدم العمر، ولكنه لا يرتبط بأي سبب آخر.

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