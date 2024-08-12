أعراض زيادة الكافيين في الجسم

وينصح الأطباء في هذه الحالة بالإكثار من شرب الماء وممارسة تمارين خفيفة إذا كانت الحالة الصحية تسمح بذلك، لأن هذا يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي والتخلص من الكافيين الزائد. أما في حالة الشعور بالضعف والدوخة فيجب الاستلقاء فقط.
وينصح الخبراء أيضا بتناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، فمثلا يمكن تناول الموز، لأنها تطرد الكافيين من الجسم.
ويؤكد الأطباء أن تناول جرعة زائدة من الكافيين يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم واضطراب النبض والأرق وحصى الكلى، وينصحونهم باستشارة الطبيب بشأن تحديد كمية القهوة التي يمكنهم تناولها أو من الأفضل استبعادها من نظامهم الغذائي.
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