أعراض قد تشير إلى مشكلات في القلب

ووفقا له، للكشف عن أمراض القلب، من الضروري الانتباه إلى الأعراض التي تظهر لأول مرة.
ويقول: "مثلا الشعور بالتعب المزمن، والإعياء، والضعف، أي عندما يصبح النشاط البدني المعتاد صعبا.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الشعور بضيق التنفس أثناء بذل مجهود بدني عرضا مقلقا. ولكن إذا ظهر ضيق التنفس لأول مرة، فإنه يستدعي مراجعة الطبيب لتحديد السبب.
ووفقا له، إن أي شعور بعدم انتظام ضربات القلب يجب أن يثير القلق أيضا.
ويقول: "أي عدم انتظام ضربات القلب. عند قياس ضغط الدم في المنزل باستخدام جهاز قياس ضغط الدم، سيظهر أن النبض غير منتظم، أي أن هناك اضطرابا في النظم. وهذا يستدعي مراجعة الطبيب أيضا".
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: ابتكار طريقة لتسريع ترميم الأنسجة الحيوية
-
كيف تعرف أن طريقة تنفسك تهدد صحتك دون أن تشعر؟
-
مكسرات شائعة تحسّن جودة النوم
-
ما هي فوائد تناول الطعام في وقت مبكر؟
-
اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لحساسية الطعام عند الأطفال
-
طرق طبيعية للتخلص من التوتر والقلق
-
لماذا يفشل البعض في إنقاص وزنهم بالتمارين؟
-
كيف تؤثر الخضروات المُرّة على صحة الجهاز الهضمي؟