أعراض قد تظهر ليلا.. هل تعاني من السكري دون أن تعلم؟

الوكيل الإخباري- أصبح مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارًا في العصر الحالي، نتيجة لعادات الأكل غير الصحية وأسلوب الحياة الخامل. ويؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب نقص الأنسولين إلى مخاطر صحية كبيرة، مثل أمراض القلب والكلى وتلف الأعصاب ومشاكل العين.

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ولكن هل تعلم أن بعض أعراض مرض السكري تظهر بوضوح أثناء الليل؟ إليك أبرز العلامات التي قد تنبهك لضرورة فحص مستوى السكر في الدم:



1- التبول المتكرر ليلاً

إذا كنت تستيقظ عدة مرات خلال الليل للتبول، فقد يكون ذلك مؤشرًا على ارتفاع مستوى السكر في الدم، حيث تحاول الكلى التخلص من السكر الزائد عن طريق البول.

2- الشعور بالعطش الشديد

إذا كنت تستيقظ ليلاً وتشعر بجفاف الفم والحاجة المستمرة لشرب الماء، فقد يكون السبب ارتفاع مستويات السكر، مما يؤدي إلى فقدان الجسم للسوائل بشكل متزايد.

3- التعرق الليلي الغزير

هل تستيقظ وأنت تشعر باللزوجة أو تعاني من التعرق المفرط أثناء النوم؟ قد يكون ذلك ناتجًا عن تقلبات مستويات السكر في الدم، وهي علامة يجب عدم تجاهلها.

4- وخز أو تنميل في اليدين والقدمين

الإحساس بوخز أو حرقان في الأطراف أثناء الليل قد يكون مؤشرًا على تلف الأعصاب الناتج عن السكري. إذا كنت تعاني من هذه المشكلة باستمرار، فمن الأفضل فحص مستوى السكر لديك.



⚠️ لا تتجاهل هذه العلامات، فقد تكون مؤشرًا على الإصابة بالسكري! إذا كنت تعاني من أحد هذه الأعراض، فاستشر طبيبك وقم بفحص مستوى السكر في الدم بانتظام للحفاظ على صحتك.