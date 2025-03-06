أعراض وتشخيص مرض التهاب السحايا

الوكيل الإخباري- تشير طبيبة الأطفال يلينا أليكسينتسيفا إلى أنه غالبا ما يخلط بين الطفح الجلدي المميز لالتهاب السحايا والطفح الجلدي المميز لجدري الماء. فكيف نشخص هذا المرض الخطير في الوقت المناسب؟.



ووفقا لها، يتميز التهاب السحايا عن الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة أو الأنفلونزا بطفح جلدي مميز، ولكن هذا الطفح الجلدي هو الذي يضلل الأطباء غير الأكفاء، ويخلطون بينه وبين طفح جدري الماء.

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وتقول: "عند ظهور طفح جلدي نزفي، يجب التمييز بين الأسباب المعدية والاضطرابات الدموية المحتملة، وهذا أمر مهم خاصة عند الأطفال الصغار، لأن كلتا الحالتين تتطلبان تدخلا طبيا عاجلا. لذلك يجب إجراء تشخيص للتفريق بين عدوى المكورات السحائية وأمراض الدم والأمراض المعدية المختلفة".



وتشير، إلى أنه عند ظهور طفح جلدي يجب أيضا استبعاد الإصابة بالحصبة والحمى النزفية للمسافرين.



ووفقا للطبيبة، قد يظهر التهاب السحايا لدى الأشخاص ذوي المناعة القوية على شكل التهاب خفيف في الحلق واحتقان وسيلان خفيف في الأنف. وبعدها تختفي الأعراض ويشكل الجسم مناعة. ولكن عندما تضعف دفاعات الجهاز التنفسي، تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم، ما يسبب داء السحايا، وهي حالة ينتشر فيها العامل الممرض في جميع أوعية الجسم، بما في ذلك الجهاز العصبي.



وتقول: "تتطور في الحالات الشديدة من الإصابة بالمكورات السحائية، مضاعفات أكثر خطورة- التهاب السحايا والصدمة السامة المعدية، أو الإنتان، حيث تنتشر العدوى إلى كافة أنحاء الجسم عبر مجرى الدم، وتؤثر على مختلف الأعضاء والأجهزة".



ووفقا لها، أخطر المضاعفات هي تلف الغدد الكظرية، المسؤولة عن إنتاج الهرمونات الحيوية، حيث تحدث على هذه الخلفية تغيرات خطيرة داخل الأوعية الدموية، التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات الدورة الدموية الشديدة لدرجة أنه في بعض الحالات يصبح من الضروري بتر الأطراف بسببها.



وتشير الطبيبة، إلى أنه في الحالات الشديدة من التهاب السحايا، يتأثر الجهاز العصبي، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. ومن بينها، مثلا، الصرع وأنواع الشلل والشلل النصفي. لذلك يعتبر تشخيص عدوى السحايا وعلاجها في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لمنع مثل هذه العواقب المدمرة.