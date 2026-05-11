أغذية نباتية شائعة قد تساعد في خفض خطر ارتفاع ضغط الدم

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة تحليلية عن ارتباط تناول البقوليات وفول الصويا بانخفاض خطر الإصابة بـارتفاع ضغط الدم، في نتائج تشير إلى أهمية هذه الأغذية ضمن النظام الغذائي الصحي للقلب.

وأوضحت الدراسة أن الاستهلاك اليومي قد يكون له تأثير وقائي، إذ ارتبط تناول نحو 170 غرامًا من البقوليات يوميًا، مثل العدس والحمص والفاصوليا والبازلاء، إضافة إلى 60 إلى 80 غرامًا من منتجات الصويا مثل التوفو وحليب الصويا والإدامامي، بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



واعتمد الباحثون على تحليل بيانات مجمعة من دراسات رصدية شملت 12 دراسة منشورة حتى يونيو 2025، بعد مراجعة 10 منشورات علمية في هذا المجال.



وأُجريت الدراسات في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، وشارك فيها آلاف الأشخاص، إذ تجاوز عدد المشاركين في بعض الدراسات 88 ألف شخص.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من البقوليات تقل لديهم احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 16% مقارنة بمن يتناولون كميات قليلة، بينما تنخفض النسبة إلى 19% لدى من يستهلكون كميات أعلى من منتجات الصويا.



كما بيّن التحليل أن العلاقة بين الاستهلاك وانخفاض المخاطر تصبح أوضح حتى حدود معينة، إذ لوحظ انخفاض تدريجي في خطر الإصابة مع زيادة تناول البقوليات حتى نحو 170 غرامًا يوميًا، في حين استقر التأثير الوقائي لمنتجات الصويا عند حدود 60 إلى 80 غرامًا يوميًا دون زيادة إضافية في الفائدة بعدها.



ويعزو الباحثون هذه النتائج إلى القيمة الغذائية العالية لهذه الأطعمة، إذ تحتوي البقوليات وفول الصويا على عناصر مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، وهي عناصر معروفة بدورها في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم.

كما أشارت الدراسة إلى أن تخمير الألياف في هذه الأطعمة قد ينتج مركبات تساعد على توسع الأوعية الدموية، إضافة إلى دور مركبات “إيزوفلافون” الموجودة في الصويا.



ورغم قوة النتائج، أشار الباحثون إلى وجود بعض القيود، من بينها اختلاف أنواع البقوليات وطرق إعدادها بين الدراسات، إضافة إلى تباين تعريفات ارتفاع ضغط الدم بين الدول.