أفضل الأطعمة للوقاية من العطش في طقس حار

الوكيل الإخباري- خلال أوقات الحرارة الشديدة، من الهام أن تتذكر شرب الكثير من السوائل لإبقاء الجسم رطباً، لكن الأطعمة الغنية بالسوائل والمعادن تلعب دوراً لا يقل أهمية في هذا الترطيب، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.



وتشير التقارير إلى أن حوالي 20% من تناولنا اليومي للسوائل يأتي في الواقع من الطعام، ما يعني أن ما نختار تناوله له تأثير كبير عندما ترتفع درجة الحرارة.



وبحسب "أي نيوز"، يحتوي اللبن (الزبادي) على نسبة عالية من الماء تساعد على ترطيب الجسم. فهو يوفر البروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، التي تدعم صحة الأمعاء وتعزز امتصاص العناصر الغذائية.

يساعد البروتين الموجود في الزبادي بإصلاح العضلات وصيانتها، مما يجعله وجبة خفيفة ممتازة بعد النشاط.



يمكن أن يؤدي إضافة الفواكه إلى الزبادي إلى تعزيز خصائصه المرطبة وإضافة عناصر غذائية إضافية.



السبانخ والكرفس

ويتكون السبانخ من حوالي 93% من الماء، وهو إلى جانب مجموعة الخضروات الورقية مثل الخس من أفضل مصادر الإلكترويتات التي تحافظ على توازن السوائل في الجسم.



ويشكل الماء نسبة 95% من الكرفس، ما يجعله غذاءً مرطباً ممتازاً. وهو غني بإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والصوديوم، والتي تساعد في الحفاظ على توازن السوائل، ويساعد على الهضم.



ويتكون الخيار أيضاً من أكثر من 90% من الماء، وهو عنصر أساسي في السلطات، وله قدرة جيدة على ترطيب الجسم



وتساعد الشوربات والمرق، بما في ذلك الحساء البارد على إمداد الجسم بالسوائل والمعادن وتوفير الراحة للهضم.



كذلك يحتوي البطيخ على أكثر من 90% من الماء، كما أنه يوفر الليكوبين الذي يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس، ويحمي القلب والأوعية الدموية من الالتهابات.