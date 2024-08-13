أفضل الأطعمة والمشروبات المثالية لحرارة الصيف

الوكيل الإخباري- قالت مؤسسة "المعرفة الصحية" الألمانية إن التغذية المناسبة لحرارة الصيف تتمثل في الأطعمة الخفيفة مثل السلطة والحساء والخضروات والفواكه الطازجة والأغذية الغنية بالماء كالخيار والبطيخ، مشيرة إلى أنه من الأفضل تناول عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم، بدلاً من وجبات قليلة ثقيلة، وذلك لتخفيف العبء الواقع على الدورة الدموية.



وأضافت المؤسسة أنه ينبغي الابتعاد عن الأطعمة، التي تحفز إفراز العرق مثل الأطعمة الدسمة والأطعمة الحريفة، كما ينبغي الإقلال من المشروبات، التي تحفز إدرار البول مثل المشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة والشاي الأسود.



معدل السوائل

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي شرب السوائل على نحو كاف، وذلك بمعدل لا يقل عن 1.5 إلى لترين يومياً.

ومن الأفضل لهذا الغرض المياه المعدنية، التي تساعد في الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، والذي قد يتعرض للاختلال خلال فصل الصيف بفعل التعرق.



ويمكن أيضاً تعويض المعادن المفقودة من خلال إضافة القليل من الملح إلى الطعام.

كما تندرج العصائر المخففة وشاي الأعشاب غير المحلى ضمن المشروبات المناسبة لحرارة الصيف، مع مراعاة أن تكون المشروبات باردة بعض الشيء أو في درجة حرارة الغرفة، نظراً لأن المشروبات الباردة للغاية قد تؤدي إلى تقلصات بالمعدة تعيق امتصاص السوائل.