أفضل الأطعمة والمشروبات المثالية لحرارة الصيف

وأضافت المؤسسة أنه ينبغي الابتعاد عن الأطعمة، التي تحفز إفراز العرق مثل الأطعمة الدسمة والأطعمة الحريفة، كما ينبغي الإقلال من المشروبات، التي تحفز إدرار البول مثل المشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة والشاي الأسود.
معدل السوائل
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي شرب السوائل على نحو كاف، وذلك بمعدل لا يقل عن 1.5 إلى لترين يومياً.
ومن الأفضل لهذا الغرض المياه المعدنية، التي تساعد في الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، والذي قد يتعرض للاختلال خلال فصل الصيف بفعل التعرق.
ويمكن أيضاً تعويض المعادن المفقودة من خلال إضافة القليل من الملح إلى الطعام.
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