أفضل روتين رياضي خفيف أثناء رمضان للحفاظ على اللياقة

الوكيل الإخباري- مع تغيّر نمط الحياة خلال شهر رمضان المبارك، يسعى الكثيرون للحفاظ على نشاطهم البدني من دون التعرض للإرهاق أو التأثير السلبي على صحتهم. ويُعدّ الاعتدال في التمارين واختيار التوقيت المناسب عاملين أساسيين للاستمرار في ممارسة الرياضة أثناء الصيام بأمان وانتظام.





ما أفضل التمارين الرياضية أثناء الصيام؟



عند اختيار التمارين الرياضية خلال شهر رمضان، يُستحسن التركيز على الأنشطة الخفيفة إلى متوسطة الشدة، التي تحافظ على اللياقة البدنية من دون إجهاد الجسم، خاصة خلال ساعات الصيام الطويلة.



تمارين خفيفة إلى متوسطة



المشي السريع: يساعد على تنشيط الدورة الدموية من دون إجهاد كبير.



تمارين الإطالة واليوغا: تعزز مرونة الجسم، وتحسّن التنفس، وتخفف التوتر.



تمارين وزن الجسم: مثل القرفصاء وتمارين الضغط، تساعد على الحفاظ على قوة العضلات ولياقتها.



تمارين الكارديو الخفيفة



تشمل تمارين القلب أو الكارديو الركض الخفيف، وركوب الدراجة، أو المشي السريع. ووفق موقع WebMD، تساعد هذه التمارين على دعم صحة القلب والأوعية الدموية من دون استهلاك طاقة مفرطة، ما يجعلها مناسبة لساعات الصيام الطويلة بشرط الاعتدال في الشدة.



يمكن أن تكون ممارسة تمارين الكارديو قبل الإفطار خيارًا جيدًا إذا كانت شدة التمرين منخفضة، إذ يستفيد الجسم من حرق الدهون المخزنة خلال الصيام. لكن يجب تجنب الشدة العالية لتفادي الإرهاق والجفاف.



هل يمكن ممارسة الكارديو قبل الإفطار في رمضان؟



نعم، يمكن ممارسة الكارديو قبل الإفطار، لكن ذلك يعتمد على شدة التمرين والحالة الصحية للفرد.



المشي الخفيف أو المشي السريع قبل الإفطار يُعد مناسبًا للصائم، إذ لا يتطلب طاقة كبيرة ويساعد على حرق الدهون بشكل فعّال.



أما التمارين القلبية الشديدة، مثل الجري السريع أو صعود السلالم لفترات طويلة قبل الإفطار، فمن الأفضل تأجيلها، إذ قد يؤدي الجفاف ونقص الطاقة إلى إجهاد الجسم وزيادة المخاطر الصحية.



أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان



يعتمد اختيار التوقيت الأمثل للتمرين في رمضان على هدفك وحالتك الصحية، ومن الأوقات المناسبة:



بعد الإفطار بساعتين تقريبًا: يُعد الوقت الأنسب لدى كثير من الخبراء، لأن الجسم يستعيد طاقته بعد تناول السوائل والطعام، ما يقلل مخاطر الجفاف أو الدوخة أثناء التمرين.



قبل السحور: يمكنك التمرن بطاقة أعلى نسبيًا مع الحرص على شرب الماء بعد التمرين قبل بدء الصيام، لكنه يتطلب تنظيمًا جيدًا لساعات النوم.



قبل الإفطار بساعة: خيار شائع لممارسة تمارين خفيفة إلى متوسطة، خاصة تمارين القلب مثل المشي السريع، نظرًا لقرب موعد الإفطار.



نصائح مهمة للحفاظ على صحة جيدة أثناء التمارين في رمضان



شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض ما يفقده الجسم أثناء التمرين.



التركيز على التغذية المتوازنة بعد الإفطار، مع الاهتمام بالبروتينات والكربوهيدرات الصحية لدعم تعافي العضلات واستعادة الطاقة.



تجنب التمارين عالية الشدة أثناء الصيام، والالتزام بالاعتدال للحد من الإرهاق.



في حال المعاناة من أمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض القلب، يُفضل استشارة الطبيب قبل بدء أي برنامج رياضي.





