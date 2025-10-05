الأحد 2025-10-05 06:45 م
 

أكثر أمراض القلب انتشارا بين المراهقين

الأحد، 05-10-2025 05:57 م
الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة أناستاسيا فوميتشيفا أخصائية أمراض القلب، إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن تظهر في أي عمر، حتى في مرحلة المراهقة.اضافة اعلان


وأكدت الطبيبة أن عيوب القلب الخلقية، وهي تشوهات في بنية القلب تتكون أثناء الحمل، غالبا ما تبقى غير مكتشفة لفترة طويلة.

وأضافت أن المراهقين كثيرا ما يعانون من اضطرابات ضربات القلب، والتي قد تكون وراثية أو نتيجة تغيرات في بنية القلب، لكنها تتأثر أيضا بعوامل خارجية مثل التوتر، وإدمان المخدرات، ونمط الحياة غير الصحي. وأوضحت أن التشخيص المبكر يمكن أن يسمح بتصحيح هذه الاضطرابات تماما.

وتشمل أمراض القلب الخطيرة الشائعة بين المراهقين:

التهاب الشغاف المعدي: التهاب البطانة الداخلية للقلب والصمامات، غالبا بسبب عدوى بكتيرية مثل العقديات أو العنقوديات. لذلك، شددت الطبيبة على أهمية علاج التهابات الحلق فورا وإعطاء المضادات الحيوية عند الضرورة.

التهاب عضلة القلب الفيروسي: التهاب يصيب عضلة القلب بعد عدوى فيروسية، بما فيها الإنفلونزا أو الالتهابات التنفسية الحادة أو الفيروس التاجي. إذا تُرك دون علاج، قد يؤدي إلى قصور القلب المزمن.

ارتفاع ضغط الدم: شائع لدى المراهقين، وغالبا ما يكون ثانويا، ما يجعل من الضروري تحديد السبب بدقة.

وأكدت الطبيبة أن هناك علامات تحذيرية تستدعي عناية طبية عاجلة، تشمل: ألم الصدر، وضيق التنفس، وتسارع ضربات القلب، والإغماء، أو زيادة التعب.

روسيا اليوم
 
 
