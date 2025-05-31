ألم الجانب الأيسر من الظهر.. إليك 7 أسباب

الوكيل الإخباري- يعد ألم الجانب الأيسر من الظهر من الأعراض الشائعة التي قد تشير إلى مشكلات صحية مختلفة، تتراوح بين بسيطة مثل إجهاد العضلات، إلى أكثر خطورة مثل التهاب الكلى أو البنكرياس، مما يتطلب تشخيصًا دقيقًا باستخدام الأشعة السينية أو الرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية.

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ووفقًا لتقرير نشره موقع verywellhealth، نستعرض فيما يلي أبرز 7 أسباب لألم الجانب الأيسر من الظهر:

1. الإصابات العضلية والعظمية

غالبًا ما يكون السبب الأساسي هو إصابات في العضلات أو الأربطة أو العظام بأسفل الظهر أو العمود الفقري. ورغم أن الإصابة قد تكون في نقطة معينة، إلا أن الألم قد يمتد إلى الجهة اليسرى أو اليمنى من الظهر.

2. إجهاد العضلات

يحدث إجهاد عضلات الظهر عند تمدد الألياف بشكل مفرط، مما يؤدي إلى التهاب وتورم موضعي. ويُعد من أكثر الأسباب شيوعًا لدى من يرفعون أوزانًا ثقيلة أو يجلسون فترات طويلة.

3. عدوى الكلى

عدوى الكلى، مثل التهاب الحويضة والكلية، يمكن أن تسبب ألمًا خفيفًا مستمرًا في جانب واحد من الظهر، وغالبًا ما يصاحبه أعراض مثل الحمى أو التبول المؤلم.

4. حصوات الكلى

عندما تبدأ حصوة في التحرك داخل المسالك البولية، تسبب ألمًا حادًا مفاجئًا في أحد الجانبين السفليين من الظهر. ويُعد هذا النوع من الألم من أشد أنواع الألم التي قد يواجهها الإنسان.

5. التهاب البنكرياس

يقع البنكرياس في الجزء العلوي من البطن خلف المعدة، ويمكن أن يتسبب التهاب البنكرياس الحاد أو المزمن في ألم ينتشر إلى الجانب الأيسر من الظهر، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالغثيان والقيء.

6. بطانة الرحم (لدى النساء)

في بعض الحالات، قد يكون الألم مرتبطًا بحالة بطانة الرحم المهاجرة، حيث تنمو أنسجة الرحم خارج مكانها الطبيعي، محدثة ألمًا متقطعًا في أسفل الظهر أو الحوض.

7. التهاب المفاصل

قد يكون التهاب المفاصل، وخاصة الفقرات القطنية، سببًا مستمرًا لألم الجانب الأيسر من الظهر، نتيجة لتآكل الغضاريف أو الالتهاب المزمن في المفاصل.



🔍 متى تزور الطبيب؟

إذا كان الألم مستمرًا، أو مصحوبًا بأعراض مثل الحمى، الغثيان، أو تغيّر في لون البول، فيجب طلب الرعاية الطبية فورًا لتحديد السبب الدقيق وبدء العلاج المناسب.

