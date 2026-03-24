ألم الرقبة وتنميل الأصابع.. إشارات تحذيرية قد تكشف مشكلة خطيرة

الوكيل الإخباري- قد تبدو آلام الرقبة وتنميل الأصابع أعراضًا عابرة نتيجة الإرهاق أو الجلوس الطويل، لكنها في بعض الحالات تحمل إنذارًا مبكرًا لمشكلة صحية أكثر خطورة، تتعلق بالأعصاب والعمود الفقري، ما يستدعي الانتباه وعدم تجاهل هذه الإشارات.





يحذر أطباء من أن الشعور بألم مستمر في الرقبة مصحوب بتنميل أو وخز في الأصابع قد يكون مؤشرًا على الإصابة بانضغاط الأعصاب العنقية، وهي حالة تحدث نتيجة الضغط على الأعصاب الخارجة من العمود الفقري في منطقة الرقبة.



وتزداد خطورة الحالة عندما يمتد الألم من الرقبة إلى الكتفين أو الذراعين، أو يترافق مع إحساس بالوخز والتنميل في اليدين، وهي علامات تدل على تأثر الإشارات العصبية.

كما أن ظهور ضعف في قوة اليد أو صعوبة في الإمساك بالأشياء اليومية قد يشير إلى تطور المشكلة، خاصة إذا كان مصحوبًا بتيبس مزمن في الرقبة لا يتحسن مع الراحة أو المسكنات البسيطة.



وفي بعض الحالات، قد يكون السبب ناتجًا عن مشكلات مثل الانزلاق الغضروفي أو تآكل الفقرات، وهي حالات تتطلب تشخيصًا دقيقًا لتجنب تفاقمها.



متى يجب القلق؟

يشدد المختصون على ضرورة مراجعة الطبيب فورًا عند استمرار الأعراض أو تفاقمها، خاصة في حال:



امتداد الألم إلى الذراعين



تنميل مستمر أو متزايد في الأصابع



ضعف ملحوظ في اليد



صعوبة في التحكم بالحركة



ألم الرقبة وتنميل الأصابع ليسا دائمًا أعراضًا بسيطة، بل قد يكونان رسالة تحذير من الجسم لوجود مشكلة عصبية تحتاج إلى تدخل مبكر قبل أن تتفاقم.









