الثلاثاء 2026-03-24 01:40 م

ألم الرقبة وتنميل الأصابع.. إشارات تحذيرية قد تكشف مشكلة خطيرة

ألم الرقبة وتنميل الأصابع.. إشارات تحذيرية قد تكشف مشكلة خطيرة
تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-03-2026 11:14 ص
الوكيل الإخباري-   قد تبدو آلام الرقبة وتنميل الأصابع أعراضًا عابرة نتيجة الإرهاق أو الجلوس الطويل، لكنها في بعض الحالات تحمل إنذارًا مبكرًا لمشكلة صحية أكثر خطورة، تتعلق بالأعصاب والعمود الفقري، ما يستدعي الانتباه وعدم تجاهل هذه الإشارات.اضافة اعلان


يحذر أطباء من أن الشعور بألم مستمر في الرقبة مصحوب بتنميل أو وخز في الأصابع قد يكون مؤشرًا على الإصابة بانضغاط الأعصاب العنقية، وهي حالة تحدث نتيجة الضغط على الأعصاب الخارجة من العمود الفقري في منطقة الرقبة.

وتزداد خطورة الحالة عندما يمتد الألم من الرقبة إلى الكتفين أو الذراعين، أو يترافق مع إحساس بالوخز والتنميل في اليدين، وهي علامات تدل على تأثر الإشارات العصبية.
كما أن ظهور ضعف في قوة اليد أو صعوبة في الإمساك بالأشياء اليومية قد يشير إلى تطور المشكلة، خاصة إذا كان مصحوبًا بتيبس مزمن في الرقبة لا يتحسن مع الراحة أو المسكنات البسيطة.

وفي بعض الحالات، قد يكون السبب ناتجًا عن مشكلات مثل الانزلاق الغضروفي أو تآكل الفقرات، وهي حالات تتطلب تشخيصًا دقيقًا لتجنب تفاقمها.

متى يجب القلق؟
يشدد المختصون على ضرورة مراجعة الطبيب فورًا عند استمرار الأعراض أو تفاقمها، خاصة في حال:

امتداد الألم إلى الذراعين

تنميل مستمر أو متزايد في الأصابع

ضعف ملحوظ في اليد

صعوبة في التحكم بالحركة

ألم الرقبة وتنميل الأصابع ليسا دائمًا أعراضًا بسيطة، بل قد يكونان رسالة تحذير من الجسم لوجود مشكلة عصبية تحتاج إلى تدخل مبكر قبل أن تتفاقم.
 
 


الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن أمن الدول العربية

الصفدي وعبد العاطي يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية

وزير الطاقة الإيراني: إيران الأقل تأثرًا بأي هجمات على منشآت الطاقة

البنك الدولي: 47 ألف مزارع استفادوا من برنامج "أرضي" في الأردن

