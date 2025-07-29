الثلاثاء 2025-07-29 01:53 م
 

ألم الصدر صباحا قد يُنذر بأمراض قلبية

طخحج-د
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 01:33 م

الوكيل الإخباري-   يحذر الأطباء من تجاهل الأعراض الصباحية التي قد تكون مؤشرًا على مشكلات قلبية، خاصةً ألم الصدر بعد الاستيقاظ، والذي قد يكون علامة على نوبة قلبية وشيكة، خصوصًا إذا انتشر الألم إلى الرقبة، الفك، أو الذراع.

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وبحسب تقرير من موقع Times of India، تشمل أعراض القلب في الصباح:
ألم في الصدر – خاصةً بالجهة اليسرى أو منتصف الصدر
ضيق تنفّس – قد يشير إلى تراكم السوائل في الرئتين بسبب ضعف القلب
عدم انتظام ضربات القلب – يرافقه خفقان، دوخة، أو فقدان وعي
تعب شديد رغم النوم الكافي – نتيجة ضعف تدفق الدم المؤكسج
دوخة أو دوار – مؤشر على نقص التروية الدموية للدماغ، خاصة إذا ترافق مع تعرّق أو غثيان


🔴 تنبيه طبي: إذا ظهرت هذه الأعراض، يجب طلب الرعاية الطبية الفورية وعدم تأجيل التشخيص.

 

الكونسلتو 

 
 
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