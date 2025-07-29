ألم الصدر صباحا قد يُنذر بأمراض قلبية

وبحسب تقرير من موقع Times of India، تشمل أعراض القلب في الصباح:
ألم في الصدر – خاصةً بالجهة اليسرى أو منتصف الصدر
ضيق تنفّس – قد يشير إلى تراكم السوائل في الرئتين بسبب ضعف القلب
عدم انتظام ضربات القلب – يرافقه خفقان، دوخة، أو فقدان وعي
تعب شديد رغم النوم الكافي – نتيجة ضعف تدفق الدم المؤكسج
دوخة أو دوار – مؤشر على نقص التروية الدموية للدماغ، خاصة إذا ترافق مع تعرّق أو غثيان
🔴 تنبيه طبي: إذا ظهرت هذه الأعراض، يجب طلب الرعاية الطبية الفورية وعدم تأجيل التشخيص.
-
أخبار متعلقة
-
تحذيرات صحية من المسابح العامة: "الكلور لا يقتل كل الجراثيم"
-
كيف تؤثر مستحضرات التجميل في نمو أطفالك؟
-
هذا ما يحدث لدماغك وجسمك عندما تفكر كثيرا
-
"6 بيضات بـ6 طرق" ترند جديد يجتاح تيك توك.. ما رأي خبراء التغذية؟
-
دراسة تحذّر من خطر الوفاة المبكرة بعد الفقد
-
التعلق المفرط: عندما يتحوّل التركيز إلى عبء نفسي
-
5 أطعمة تقلل أثر الإجهاد الحراري على الجسم والبشرة
-
في بداية اليوم.. ابتعدوا عن هذه الفواكه