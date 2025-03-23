ألم معصم اليد عند الاستيقاظ: الأسباب وطرق التخفيف

الوكيل الإخباري- يعاني العديد من الأشخاص من ألم في معصم اليد عند الاستيقاظ من النوم، مما يثير القلق والتوتر حول وجود مشكلة صحية قد تتطلب استشارة طبية. يوضح موقع "Healthline" الأسباب المحتملة لهذا الألم والطرق المتاحة للتخفيف منه.

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أسباب ألم معصم اليد عند الاستيقاظ

متلازمة النفق الرسغي

تحدث هذه المتلازمة نتيجة الضغط على العصب المتوسط في النفق الرسغي، مما يؤدي إلى الشعور بالألم والتنميل والخدر، خاصة عند الاستيقاظ من النوم.



التهاب المفاصل

يمكن أن يتسبب التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل العظمي في تأثير على مفصل المعصم، مما يزيد من شدة الأعراض مثل الألم والتورم والتيبس وصعوبة حركة المعصم.



التهاب الأوتار

يحدث التهاب الأوتار نتيجة للإفراط في الاستخدام أو الإصابة، مما يتسبب في تورم وضعف المعصم وصعوبة في تحريكه بشكل مريح.



وضعية النوم الخاطئة

يمكن أن تؤدي النوم في وضعيات خاطئة تضغط على المعصم إلى زيادة الشعور بالألم والتنميل، لكن عادة ما يختفي الألم بعد فترة من الاستيقاظ.

أعراض مصاحبة لألم معصم اليد

ألم شديد لا يتحسن مع مرور الوقت.

تورم ملحوظ في المعصم.

تشوه في شكل المعصم.

فقدان الإحساس أو الحركة في الأصابع.

ألم مصحوب بحمى أو احمرار.

نصائح لتخفيف ألم معصم اليد

تغيير وضعية النوم لتجنب الضغط على المعصم.

استخدام جبيرة للمعصم لتثبيته وتقليل الضغط على الأعصاب والأوتار.

ممارسة تمارين الإطالة للمعصم قبل النوم وبعد الاستيقاظ.

استخدام الكمادات الباردة أو الدافئة لتخفيف الألم والتورم.

تناول مسكنات الألم لتقليل الشعور بالألم.