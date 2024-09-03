أماكن تطيل عمر المصاب بالسرطان

الوكيل الإخباري- أظهرت تحليلات أجريت على مصابين بسرطان القولون والمستقيم في مرحلة مبكرة أن أماكن العيش لها تأثير على معدلات البقاء على قيد الحياة.

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وبحسب الدراسة التي نُشرت على الإنترنت في 28 أغسطس في مجلة JAMA Network Open، فإن المرضى المصابين بسرطان القولون والمستقيم المبكر الذين يعيشون في المناطق الريفية لديهم معدلات بقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أقل من نظرائهم المقيمين في المناطق الحضرية.



وقام الدكتور منغ هان تساي، من معهد جورجيا للوقاية في جامعة أوغوستا، وزملاؤه بفحص ارتباطات الوفيات بسرطان القولون والمستقيم المبكر بالفقر المستمر والريف، وتقاطع الفقر المستمر والريف بشكل عام وفي الفئات العمرية.



وشمل التحليل 58,200 مريض مصاب بسرطان القولون والمستقيم المبكر تم تحديدهم من برنامج المراقبة والوبائيات والنتائج النهائية من عام 2006 إلى عام 2015.



ووجد الباحثون أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات كان أعلى بشكل عام لأولئك الذين يعيشون في مناطق غير فقيرة وغير ريفية (72%) وأدنى لمن يعيشون في مناطق فقيرة بغض النظر عن الريف (67%). كان هناك بعض التباين حسب الفئة العمرية؛ على سبيل المثال، كان معدل البقاء على قيد الحياة 64% لمن تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 29 عاماً ويعيشون في مناطق ريفية فقيرة.



وكان لدى مرضى سرطان القولون والمستقيم الذين يعيشون في المناطق الريفية وحدها خطر متزايد للوفاة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 1.1 إلى 1.4 ضعفاً مقارنة بالمرضى الذين يعيشون في مناطق غير ريفية.