أمراض تؤثر على الإدراك وصحة الدماغ

الوكيل الإخباري- حذّر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف من بعض الأمراض التي تضر بشكل كبير بصحة الدماغ وتؤدي إلى تدهور الذاكرة والإدراك.

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وحول الموضوع قال مياسنيكوف في برنامج طبي على قناة "روسيا" التلفزيونية:"هناك العديد من الأمراض التي تؤدي إلى تدهور صحة الدماغ وتتسبب بخلل في وظائفه".

وأضاف:"تشير الدراسات إلى أن نمط الحياة الجديد يخلق ظروفا غير صحية للدماغ والجهاز العصبي بشكل عام، فأمراض السمنة والسكري وأمراض القلب والشرايين، تؤدي إلى تدهور في صحة الجهاز العصبي وصحة الدماغ".



كما أشار الطبيب إلى أن أمراض ارتفاع ضغط الدم، وخصوصا عند إهمال علاجها تعتبر أحد الأسباب الأساسية للخرف وتدهور صحة الدماغ. كما أن الالتهابات التي ينقلها القراد لها تأثير سيء على الدماغ، وكذلك نقص فيتامين В12 في الجسم. ومن الأمور التي تؤثر سلبا على صحة الدماغ أيضا خلل وظائف الغدة الدرقية، وارتفاع معدلات الكولسترول في الجسم.



ومن الأمراض التي تؤدي إلى تدهور صحة الدماغ بشكل كبير أيضا الأمراض التنكسية العصبية، مثل الزهايمر ومرض هنتنغتون، ومرض الشلل الرعاشي، والتصلب الجانبي الضموري، وباركنسون، إضافة إلى أمراض الأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية النزفية، ونوبات نقص التروية العابرة، وأمراض تمدد الأوعية الدموية.



ومن أكثر الأمراض الالتهابية التي تؤدي إلى تدهور صحة الدماغ أيضا التهاب السحايا الذي يصيب بطانة الدماغ والحبل الشوكي نتيجة إصابة فيروسية أو بكتيرية، وكذلك خراج الدماغ الذي ينجم عنه جيب قيحي في الدماغ نتيجة عدوى بكتيرية.



وينوه خبراء الصحة إلى أن القلق والاكتئاب وبعض الأمراض النفسية، مثل الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب، وكذلك بعض الأورام التي تصيب الرأس، كلها لها تأثير سيء على الإدراك والذاكرة.