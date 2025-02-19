أمراض تؤثر على الإدراك وصحة الدماغ

وحول الموضوع قال مياسنيكوف في برنامج طبي على قناة "روسيا" التلفزيونية:"هناك العديد من الأمراض التي تؤدي إلى تدهور صحة الدماغ وتتسبب بخلل في وظائفه".
ومن الأمراض التي تؤدي إلى تدهور صحة الدماغ بشكل كبير أيضا الأمراض التنكسية العصبية، مثل الزهايمر ومرض هنتنغتون، ومرض الشلل الرعاشي، والتصلب الجانبي الضموري، وباركنسون، إضافة إلى أمراض الأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية النزفية، ونوبات نقص التروية العابرة، وأمراض تمدد الأوعية الدموية.
وينوه خبراء الصحة إلى أن القلق والاكتئاب وبعض الأمراض النفسية، مثل الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب، وكذلك بعض الأورام التي تصيب الرأس، كلها لها تأثير سيء على الإدراك والذاكرة.
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