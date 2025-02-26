 
الأربعاء 2025-02-26 03:43 ص
 

أمراض خطيرة يشير إليها الشعور الدائم بالبرد

أمراض خطيرة يشير إليها الشعور الدائم بالبرد
تعبيرية
الأربعاء، 26-02-2025 02:22 ص

الوكيل الإخباري-   حذّر الطبيب الروسي فيكتور ليشين من أن الأشخاص الذين يشعرون بالبرد دوما قد يكونوا مصابين بأمراض خطيرة.

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وفي مقابلة مع قناة "موسكو-24" قال الطبيب:"الشعور الدائم بالبرد له عدة مسببات، فمع التقدم بالسن مثلا يصاب بعض الناس بمشكلات تصلب الشرايين والأوعية الدموية، وهذه المشكلات تمنع وصول الدم بشكل طبيعي إلى الأعضاء والأطراف، وتسبب شعورا دائما بالبرد".

وأضاف:"أحد أسباب الشعور الدائم بالبرد أيضا هو مرض السكري، فتفاقم مرض السكري يتسبب بمشكلات في الأوعية الدموي والأعصاب التي تغذي الذراعين والساقين".

وأشار الطبيب إلى أن التوتر والقلق والإجهاد المزمن تعتبر من الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالبرد بشكل مستمر، فهذا كله يؤثر على صحة الجهاز العصبي وامتصاص بعض الفيتامينات الضرورية لصحة الأوعية الدموية والجهاز العصبي.

وأوصى ليشين الناس الذين يعانون من أعراض البرد بشكل دائم بمراجعة الطبيب لتحديد السبب الدقيق لهذه المشكلة.

 
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