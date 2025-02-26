أمراض خطيرة يشير إليها الشعور الدائم بالبرد

وأضاف:"أحد أسباب الشعور الدائم بالبرد أيضا هو مرض السكري، فتفاقم مرض السكري يتسبب بمشكلات في الأوعية الدموي والأعصاب التي تغذي الذراعين والساقين".
وأشار الطبيب إلى أن التوتر والقلق والإجهاد المزمن تعتبر من الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالبرد بشكل مستمر، فهذا كله يؤثر على صحة الجهاز العصبي وامتصاص بعض الفيتامينات الضرورية لصحة الأوعية الدموية والجهاز العصبي.
وأوصى ليشين الناس الذين يعانون من أعراض البرد بشكل دائم بمراجعة الطبيب لتحديد السبب الدقيق لهذه المشكلة.
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