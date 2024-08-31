أمر هام يجب الانتباه اليه عند شراء زيت "القلي"

الوكيل الإخباري- تلعب الدهون دوراً أساسياً في الصحة، حيث يُحسن دمج الدهون الصحية في الوجبات امتصاص العناصر الغذائية، ويعزز صحة القلب، ويساعد في تعزيز نكهة الطعام بدرجة تحقق الشبع.

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واختيار زيوت الطهي أمر بالغ الأهمية حسب موقع "هيلث". فبعض الزيوت أكثر ملاءمة للطهي على حرارة أعلى، وقد توفر أيضاً فوائد صحية، بينما قد يضر بعضها بالصحة إذا استخدم بكثرة.



تؤكد أدلة ودراسات عديدة أن الاستخدام المتكرر للزيوت الساخنة، مثل زيوت القلي، يزيد من التهابات الجسم. وترتبط زيادة الالتهابات بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.



كما أن الزيوت المكررة، مثل زيت الكانولا وزيت الذرة وزيت الصويا، والتي يُروج لها أنها زيوت مصفاة وتتمتع بصلاحية طويلة، هي زيوت فقدت العناصر الغذائية الجيدة وارتفعت فيها نسبة أوميغا 6 غير الصحية.



الذرة والكانولا

تتشابه فوائد وأضرار زيت الذرة وزيت الكانولا، وكلاهما من الزيوت الأكثر استخداماً في العالم، سواء في الصناعات الغذائية أو في القلي والطهي المنزلي.



صنع علماء كنديون زيت الكانولا باستخدام تقنيات تربية النباتات الانتقائية لإنتاج نسخة آمنة غذائياً من نبات بذور اللفت، التي تحتوي على مركبات سامة تجعلها غير آمنة للاستهلاك البشري.



وأدت هذه العملية إلى إنشاء نوع جديد من النباتات يسمى الكانولا حسب "هيلث"، والذي يبدو مطابقاً لنبات بذور اللفت ولكنه خالٍ من المركبات السامة التي تُسمى الغلوكوسينولات وحمض الإيروسيك.

على الرغم من أن زيت الذرة وزيت الكانولا يوفران فيتامين "E" المفيد للبشرة والمضاد للأكسدة، إلا أنهما يحتويان على دهون متحولة تزيد من نسبة الدهون الثلاثية في الدم إذا استخدما بشكل متكرر في الطهي أو في الأطعمة الجاهزة.



من ناحية أخرى، يوجد خلل في تركيبة أحماض أوميغا في هذه الزيوت وفقاً لـ"هيلث لاين"، ويزيد الخلل مع تسخين الزيت لحرارة عالية، حيث تزداد نسبة أوميغا 6 فيه مقابل أحماض أوميغا 3 المفيدة للقلب.



التسوق

عند التسوق، يُنصح دائماً باختيار العبوات الزجاجية بدلاً من البلاستيكية للزيوت قدر الإمكان، كما يجب الانتباه أن تكون داكنة اللون لتقليل التعرض لتفاعلات الضوء والحرارة، وألا تكون الزيوت مكرّرة أو مصفاة كثيراً لأن ذلك يفقدها العناصر المفيدة.



بشكل عام، يمكن استخدام زيت السمسم في قلي الخضروات، وزيت الزيتون في الطهي على حرارة معتدلة، للحصول على فوائدهما الصحية.