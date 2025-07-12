أمل جديد للمصابين بالشلل.. تعرف عليه!

العلاج، الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية زيلسمارت، حصل على موافقة من إدارتي الغذاء والدواء الأميركية (FDA) والصينية (NMPA)، ويستهدف حالة تؤثر على أكثر من 15 مليون شخص عالميًا.
تُعد إصابات الحبل الشوكي من أخطر الإصابات، وغالبًا ما تؤدي إلى الشلل أو إعاقات دائمة، دون وجود علاج شافٍ حتى اليوم. لكن العلاج الجديد يعمل على استبدال الخلايا العصبية التالفة وتنشيط نمو خلايا جديدة لاستعادة الوظائف العصبية.
ما يميز العلاج:
لا يحتاج خلايا من المريض نفسه، ما يجعله قابلًا للتطبيق الواسع.
انخفاض احتمال الرفض المناعي بفضل تطوير دقيق للخلايا المستخدمة.
سهولة التصنيع والتوزيع على نطاق واسع.
الجدول الزمني:
المرحلة الأولى من التجارب تركز على السلامة والفعالية، وتنتهي بحلول العام المقبل.
من المتوقع بدء المرحلة الثانية عام 2028.
إذا نجحت المراحل، قد يُتاح العلاج خلال 5 إلى 7 سنوات.
هذا التطور يفتح باب أمل جديد لملايين المرضى حول العالم الذين طالما اعتُبرت حالاتهم بلا علاج نهائي.
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