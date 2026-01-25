أنواع الراحة السبعة التي يحتاجها جسدك وعقلك

الوكيل الإخباري- في زمن يُقاس فيه الإنتاجية بعدد الساعات، أصبح الإرهاق شائعًا حتى مع النوم الكافي. وتوضح الطبيبة والكاتبة سوندرا دالتون-سميث أن الراحة ليست ترفًا، بل علاج مهم يحتاجه الجسد والعقل، وتشمل سبعة أنواع:

الراحة الجسدية: النوم، الاسترخاء، التمدد، اليوغا أو التدليك لتخفيف الضغط العضلي.

الراحة الذهنية: تهدئة التفكير والقلق، أخذ فترات استراحة ذهنية، تدوين الأفكار أو مراقبتها دون التورط فيها.

الراحة الحسية: تقليل المحفزات مثل الشاشات والإضاءة والأصوات، والجلوس في مكان هادئ.

الراحة العاطفية: التعبير الصادق عن المشاعر وعدم كبتها، والإحاطة بأشخاص يمنحون أمانًا عاطفيًا.

الراحة الاجتماعية: تنظيم العلاقات، الابتعاد عن العلاقات المستنزفة، وزيادة التواصل مع من يمنح طاقة إيجابية.

الراحة الإبداعية: التعرض للجمال أو الطبيعة أو الفن دون ضغط، لإعادة تنشيط القدرة على الابتكار.

الراحة الروحية: البحث عن معنى وانتماء من خلال التأمل، الصلاة، أو العمل التطوعي، لإحساس بالثبات الداخلي.



الإرهاق لا يعني دائمًا الحاجة للنوم فقط، بل قد يكون نقصًا في أحد هذه الأنواع. ممارسة الراحة المتوازنة يوميًا تعيد للجسد والعقل القدرة على الاستمرار دون استنزاف.