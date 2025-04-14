أنواع شاي طبيعية لعلاج انتفاخ البطن دون أدوية

الوكيل الإخباري- يساعد شرب بعض أنواع الشاي الطبيعي في التخلص من انتفاخ البطن وتحسين الهضم، دون الحاجة لتناول الأدوية، بحسب ما ذكره موقع Health.

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أبرز أنواع الشاي المفيدة:

شاي النعناع: يرخّي عضلات الأمعاء ويخفف التقلصات.

شاي الزنجبيل: يحسن حركة الأمعاء ويقلل الغثيان والانتفاخ.

شاي الشمر: ينظّم الهضم ويقلل آلام المعدة.

شاي البابونج: يهدئ الأعصاب ويعالج الغازات.

شاي بلسم الليمون: يخفف التشنجات بفضل مضادات الأكسدة.

شاي الشيح: يعزز الهضم عن طريق زيادة إفراز العصارات الهضمية.



ينصح بتناول هذه المشروبات بعد الوجبات للمساعدة في طرد الغازات وتخفيف الشعور بالانتفاخ.