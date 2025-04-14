الإثنين 2025-04-14 10:56 ص
 

أنواع شاي طبيعية لعلاج انتفاخ البطن دون أدوية

لق
تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري-  يساعد شرب بعض أنواع الشاي الطبيعي في التخلص من انتفاخ البطن وتحسين الهضم، دون الحاجة لتناول الأدوية، بحسب ما ذكره موقع Health.

اضافة اعلان

 

 أبرز أنواع الشاي المفيدة:
شاي النعناع: يرخّي عضلات الأمعاء ويخفف التقلصات.
شاي الزنجبيل: يحسن حركة الأمعاء ويقلل الغثيان والانتفاخ.
شاي الشمر: ينظّم الهضم ويقلل آلام المعدة.
شاي البابونج: يهدئ الأعصاب ويعالج الغازات.
شاي بلسم الليمون: يخفف التشنجات بفضل مضادات الأكسدة.
شاي الشيح: يعزز الهضم عن طريق زيادة إفراز العصارات الهضمية.


ينصح بتناول هذه المشروبات بعد الوجبات للمساعدة في طرد الغازات وتخفيف الشعور بالانتفاخ.

 

الكونسلتو 

 
gnews

أحدث الأخبار

ح-0د

طب وصحة FDA تحدد شروطا جديدة.. متى يُعتبر الطعام المعلب صحيا ؟

إنارة الوحدات في طريق البحر الميت نهاية الأسبوع

خاص بالوكيل توزيع الكهرباء: إنارة طريق البحر الميت بشكل كامل نهاية الأسبوع

كحط

طب وصحة إزالة الشامة بين الأساطير والخرافات.. هل إزالتها تثير القلق؟

ل

خاص بالوكيل شاهد.. إصابة بحادث مروع في الزرقاء

هعم

منوعات دول تقدم حوافز مغرية للانتقال إليها: من منح سكنية إلى مساعدات مالية

ل

خاص بالوكيل التربية: إعلان أرقام الجلوس بداية أيار.. وامتحانات التوجيهي 2007 ورقيا

افاقف

منوعات النعامة "هدهد" تعود إلى منزلها في تركيا بعد معاناة من الوحدة

تعبيرية

خاص بالوكيل توزيع الكهرباء: 80% من عداداتنا أصبحت ذكية .. وخطط صيانة على مدار العام



 
 





الأكثر مشاهدة