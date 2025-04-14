أنواع شاي طبيعية لعلاج انتفاخ البطن دون أدوية

شاي النعناع: يرخّي عضلات الأمعاء ويخفف التقلصات.
شاي الزنجبيل: يحسن حركة الأمعاء ويقلل الغثيان والانتفاخ.
شاي الشمر: ينظّم الهضم ويقلل آلام المعدة.
شاي البابونج: يهدئ الأعصاب ويعالج الغازات.
شاي بلسم الليمون: يخفف التشنجات بفضل مضادات الأكسدة.
شاي الشيح: يعزز الهضم عن طريق زيادة إفراز العصارات الهضمية.
ينصح بتناول هذه المشروبات بعد الوجبات للمساعدة في طرد الغازات وتخفيف الشعور بالانتفاخ.
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