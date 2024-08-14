أنواع متعددة للصداع- ما أخطرها؟

أنواع الصداع
هناك أكثر من نوع للصداع، ومن بينهم:
1- الصداع الأولي
يعتبر الصداع الأولي هو أحد الأنواع التي لا تنتج عن مرض آخر، ولكن يعتبر حالة مرضية وتعتبر أشهر أنواعه:
- صداع التوتر، وهو الأكثر شيوعًا، وعادة ما يحدث نتيجة التوتر والإجهاد العضلي في الرأس والرقبة.
- الصداع النصفي، حيث يشعر الشخص بألم نابض شديد في جانب واحد من الرأس، ويصاحبه بعض الأعراض، مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوت.
- الصداع العنقودي، وهو أشد أنواع الصداع ويحدث على شكل نوبات متكررة في نفس الوقت في اليوم، ويصاحبه احمرار في العين والتعرق.
- الصداع اليومي المزمن الذي ينتج عن التوتر المزمن.
2- الصداع الثانوي
عادة ما ينتج الصداع الثانوي عن وجود حالة مرضية يعاني منها الشخص، ومن بينها:
- الصداع الناتج عن العدوى، مثل الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية.
- الصداع الناتج عن وجود إصابة في الرأس، مثل الصدمات أو السكتات الدماغية.
- الصداع الذي يحدث نتيجة وجود مشكلة في الأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بالأورام.
- الصداع الناتج عن وجود مشكلة في الجيوب الأنفية.
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