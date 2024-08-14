أنواع متعددة للصداع- ما أخطرها؟

الوكيل الإخباري- يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالصداع، مما يسبب الشعور بالتوتر، خاصة إذا استمرت المشكلة لفترة طويلة، حيث عادة ما يكون الصداع عرضًا لمشكلة صحية.



أنواع الصداع

هناك أكثر من نوع للصداع، ومن بينهم:

1- الصداع الأولي

يعتبر الصداع الأولي هو أحد الأنواع التي لا تنتج عن مرض آخر، ولكن يعتبر حالة مرضية وتعتبر أشهر أنواعه:

- صداع التوتر، وهو الأكثر شيوعًا، وعادة ما يحدث نتيجة التوتر والإجهاد العضلي في الرأس والرقبة.

- الصداع النصفي، حيث يشعر الشخص بألم نابض شديد في جانب واحد من الرأس، ويصاحبه بعض الأعراض، مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوت.

- الصداع العنقودي، وهو أشد أنواع الصداع ويحدث على شكل نوبات متكررة في نفس الوقت في اليوم، ويصاحبه احمرار في العين والتعرق.

- الصداع اليومي المزمن الذي ينتج عن التوتر المزمن.



2- الصداع الثانوي

عادة ما ينتج الصداع الثانوي عن وجود حالة مرضية يعاني منها الشخص، ومن بينها:

- الصداع الناتج عن العدوى، مثل الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية.

- الصداع الناتج عن وجود إصابة في الرأس، مثل الصدمات أو السكتات الدماغية.

- الصداع الذي يحدث نتيجة وجود مشكلة في الأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بالأورام.

- الصداع الناتج عن وجود مشكلة في الجيوب الأنفية.