أهم اتجاهات اللياقة والعافية للعام الجديد 2026

"المنطقة الصفرية" لللياقة
تشير ريبا إلى أن عام 2026 سيكون عام المنطقة الصفرية: جلسات قصيرة ومنخفضة الشدة مثل تمارين التمدد، البيلاتس، واليوغا العلاجية، تركز على الحركة المستدامة مع معدل ضربات قلب أقل من 50% من الحد الأقصى، بعيدًا عن التدريب المكثف والمتقطع.
أدوية إنقاص الوزن و"أوزمبيك"
يزداد الاعتماد على أدوية إنقاص الوزن الهرمونية من نوع GLP-1، مثل أوزمبيك وويغوفي، ما يحوّل التركيز نحو الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن، بدل التركيز على حرق السعرات فقط.
المشي كتمرين أساسي
تستمر شعبيّة المشي المنظم، مثل تمرين 12-3-30 الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يجمع بين ميل الجهاز 12%، سرعة 3 أميال في الساعة، لمدة 30 دقيقة.
اللياقة الذكية والشخصية
كما ستتفوّق أجهزة الصالات الرياضية المنزلية متعددة الاستخدامات على النوادي التقليدية، وسيصبح تتبع النوم وأداء التمارين مخصصًا عبر التكنولوجيا، لتسهيل بناء عضلات قوية، تحسين التمثيل الغذائي، وتسريع التعافي بشكل عملي ومستدام.
