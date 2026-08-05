أيهما يحافظ على استقرار سكر الدم.. الخبز الأبيض أم الأسمر؟

الوكيل الإخباري- بحسب موقع "Verywell Health"، يُعد الخبز الأسمر خيارًا أفضل من الخبز الأبيض للمساعدة في التحكم بمستويات سكر الدم، لاحتوائه على نسبة أعلى من الألياف والكربوهيدرات المعقدة التي تُبطئ هضم وامتصاص السكر.

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في المقابل، يُصنع الخبز الأبيض من الدقيق المكرر، ما يجعله أسرع هضمًا وقد يؤدي إلى ارتفاع أسرع في مستوى سكر الدم بعد تناوله.



وتشير الدراسات إلى أن تناول الحبوب الكاملة، ومنها خبز القمح الكامل، قد يقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، كما يساعد على تحسين بعض المؤشرات الصحية، مثل السكر التراكمي والوزن.