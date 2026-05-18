إحذروا.. الشاي والقهوة يُقللان امتصاص المكملات الغذائية إليكم السبب

الوكيل الإخباري- نبّه الطبيب البريطاني أمير خان إلى أن تناول المكملات الغذائية مع الشاي أو القهوة قد يقلل من فعاليتها، مشيرًا إلى أن توقيت تناولها يلعب دورًا مهمًا في تحسين امتصاصها داخل الجسم.





وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضح خان أن “التوقيت هو كل شيء عندما يتعلق الأمر بالمكملات الغذائية، إذ يؤثر بشكل مباشر على مدى استفادة الجسم منها واستجابته لها”.



وأشار إلى أن مكمل الحديد يُفضل تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة مع مصدر لفيتامين C مثل عصير البرتقال، مع تجنب تناوله مع الشاي أو القهوة أو مكملات المغنيسيوم لأنها قد تقلل من امتصاصه.



وأضاف أنه يمكن تناول مكملات أخرى مع الطعام، خصوصًا الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين D وأوميغا 3، إضافة إلى فيتامينات A وE وK، حيث تساعد الدهون الغذائية على تحسين امتصاصها.



كما نصح بتناول المغنيسيوم مساءً قبل النوم بساعة أو ساعتين لدوره في دعم الاسترخاء وتحسين النوم، مشيرًا إلى أن الكرياتين يمكن تناوله في أي وقت من اليوم بحسب الحاجة.





