الأربعاء 2026-02-11 11:00 ص

إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!

إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!
تعبيرية
 
الأربعاء، 11-02-2026 08:39 ص
الوكيل الإخباري-   قام علماء بريطانيون بالتحذير من أن الإصابة بالتهاب الأمعاء قد تؤدي إلى زيادة فرصة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 600 بالمئة.اضافة اعلان


واشارت عالمة التغذية في كلية كينغز بلندن سارة باري إلى ان مرض التهاب الأمعاء الذي يصاحبه ألم شديد في المعدة، يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنحو 600 بالمئة.

وشدد خبراء على أن التهاب الأمعاء يسبب تلفا في بطانة الأمعاء ما يزيد احتمالية تكوّن أورام مهددة للحياة.

ويصيب مرض التهاب الأمعاء حوالي نصف مليون شخص في المملكة المتحدة و2.4 مليون في الولايات المتحدة، معظمهم دون سن الخمسين.

ويشمل المرض حالتين، هما داء كرون والتهاب القولون التقرحي، وكلاهما يتسبب في تلف الأمعاء.

وتشير التقديرات إلى أن آلاف المرضى لم يتم تشخيصهم بعد، فيما يؤكد خبراء أن الكشف عن هذا المرض ومعالجته أمر حاسم لمكافحة انتشار سرطان الأمعاء.

وأوضحت باري لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "مرضى التهاب الأمعاء لديهم خطر أعلى للإصابة بسرطان القولون والمستقيم في سن مبكرة مقارنة ببقية الأشخاص".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن يعرض نموذجًا متقدمًا لإدارة المياه في محفل دولي بالكويت

أخبار محلية الأردن يعرض نموذجًا متقدمًا لإدارة المياه في محفل دولي بالكويت

لإطالة عُمر ساعتكم الذكية.. اليكم هذه النصائح

تكنولوجيا لإطالة عُمر ساعتكم الذكية.. اليكم هذه النصائح

لماذا يفشل البعض في إنقاص وزنهم بالتمارين؟

طب وصحة لماذا يفشل البعض في إنقاص وزنهم بالتمارين؟

الأردن يعزي كندا بضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة

أخبار محلية الأردن يعزي كندا بضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة

ارتفاع على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

اقتصاد محلي ارتفاع على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

شيرين عبدالوهاب

فن ومشاهير شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراءات قانونية بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة لشقيقها

ت

أخبار محلية بحث تعزيز التعاون بين "اليرموك" و"مفوضية اللاجئين" في مجال دعم الطلبة اللاجئين

دانا مارديني

فن ومشاهير ستُشارك في موسم رمضان.. هل تراجعت دانا مارديني عن قرار اعتزالها؟



 






الأكثر مشاهدة