إحذرٍ منها..5 عادات خاطئة مرتبطة بالسيدات خلال الحمل

04:00 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/705369 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تنتشر الكثير من الشائعات بين السيدات خلال فترة الحمل، خاصة فيما يتعلق بالتغذية، لكن مثل هذه الأمور قد تسبب ضرارا قد يصل إلى الجنين. اضافة اعلان





شائعات مرتبطة بالحمل



1- الإفراط في تناول الطعام



رغم أن زيادة السعرات الحرارية خلال الحمل ضرورية، إلا أن هذه الزيادة يجب أن تكون تدريجية ومتوازنة، حيث إن الإفراط في تناول الطعام قد يضر الأم والطفل معًا، خاصة عند تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية فارغة، والتي ترفع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ وغير صحي.



2- تجنب الأطعمة المسببة للحساسية



طالما أن الأم الحامل لا تعاني من حساسية معروفة، فلا حاجة لتجنب أطعمة مثل المكسرات والحليب ومنتجات الألبان، ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يجب تناولها بحذر، مثل:الأسماك، حيث إنه من الأفضل اختيار الأسماك منخفضة الزئبق مثل السلمون والسردين، وتجنب الأسماك النيئة أو غير المطهية جيدًا، أو الأطعمة النيئة أو غير المطهوة جيدًا، مثل البراعم والبيض النيء، والتي قد تحتوي على بكتيريا مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية، أو الحليب غير المبستر فقد يحتوي على بكتيريا ضارة، لذا يجب اختيار الحليب المبستر دائمًا.



3- تجنب الكافيين تمامًا أثناء الحمل



يمكن تناول القهوة بكميات معتدلة، إذ تشير الأبحاث إلى أن تناول ما لا يزيد عن 200 ملليجرام من الكافيين يوميًا لا يزيد من خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة، ومع ذلك، يفضل تقليل تناول الكافيين من مصادر أخرى مثل المشروبات الباردة والشاي والشوكولاتة.



4- الرضاعة الطبيعية تأتي بشكل طبيعي



وقد يعتقد البعض أن الرضاعة الطبيعية عملية فطرية ولا تتطلب تعلمًا، لكن الحقيقة أن الطفل يولد بردة فعل المص، وقد تحتاج الأم إلى تعلم كيفية إرضاع الطفل بشكل صحيح.



