إذا لاحظت هذه العلامات فقد تكون مصابًا بهذا المرض

الوكيل الإخباري- قد تكون العلامات الزرقاء على الجسم، مثل الكدمات، مجرد إصابات سطحية عادية، لكن ظهورها المتكرر أو بدون سبب واضح قد يكون مؤشرًا لمشاكل صحية أكثر خطورة.

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إذا كنت تلاحظ ظهور كدمات على جسمك بشكل غير مبرر أو بشكل متكرر، فمن المهم الانتباه لهذا الأمر وعدم تجاهله.



متى تصبح العلامات الزرقاء مؤشرًا خطيرًا؟



وفقًا للخبراء، فإن ظهور أكثر من خمس كدمات عشوائية أو بدون سبب معروف قد يكون دلالة على اضطرابات تخثر الدم أو مشاكل في الكبد. بعض الأدوية مثل مميعات الدم قد ترفع من احتمالية ظهور الكدمات بشكل عشوائي، مما يزيد من الحاجة إلى متابعة صحية منتظمة.



الكدمات لدى كبار السن: الأسباب والتفسير



تزداد العلامات الزرقاء بشكل ملحوظ لدى كبار السن بسبب هشاشة الشعيرات الدموية، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابات السطحية والكدمات بسهولة أكبر. مع تقدم العمر، تصبح الأوعية الدموية أكثر ضعفًا، مما يزيد من احتمال حدوث هذه الكدمات.



متى يجب استشارة الطبيب؟



في حال استمرار الكدمات في التوسع أو ظهورها مصحوبة بأعراض أخرى مثل النزيف أو الإرهاق الشديد، يُنصح بشدة بزيارة الطبيب فورًا. يمكن أن تكون هذه العلامات مؤشرًا لمشاكل صحية قد تتطلب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد السبب والعلاج المناسب.