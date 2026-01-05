إضافات للقهوة تقلل من فوائدها

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة طبية أن إضافة مكونات مثل السكر أو الحليب إلى القهوة قد تُضعف بشكل ملحوظ الفوائد الصحية المرتبطة باستهلاكها، ولا سيما علاقتها بانخفاض خطر الوفاة المبكرة.



وأفادت مجلة Journal of Nutrition بأن باحثين توصلوا إلى هذه النتائج بعد تحليل موسع لبيانات تتعلق بالعادات الغذائية ومعدلات الوفيات بين البالغين في الولايات المتحدة.

واعتمدت الدراسة على بيانات المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية (NHANES) خلال الفترة الممتدة من عام 1999 إلى 2018، وربطتها بالمؤشر الوطني للوفيات. وشمل التحليل بيانات 46,222 شخصا بالغا، مع التركيز على تأثير نوع القهوة، سواء المحتوية على الكافيين أو منزوعة الكافيين، إضافة إلى كمية السكر والدهون المشبعة المضافة إليها، على خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية.



وخلال فترة متابعة تراوحت بين 9 و11 عاما، تم تسجيل أكثر من 7000 حالة وفاة.

وأظهرت النتائج أن الاستهلاك المنتظم للقهوة ارتبط بانخفاض معدل الوفيات الإجمالي، ولا سيما عند تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميا من القهوة الصافية.



كما تبين أن هذه الفائدة شملت القهوة السوداء والمشروبات التي تحتوي على إضافات محدودة، لا تتجاوز 2.5 غرام من السكر وأقل من غرام واحد من الدهون المشبعة لكل كوب. في المقابل، فإن إضافة كميات أكبر من السكر أو الحليب أو القشدة أضعفت هذا الارتباط أو ألغته تماما.



وخلص الباحثون إلى أن القهوة بحد ذاتها ليست العامل الوحيد المؤثر في خطر الوفاة المبكرة، بل إن طريقة استهلاكها والإضافات المرافقة لها تلعب دورا حاسما في تأثيرها الصحي.