إليكم الطريقة المثلى لإرواء العطش في الطقس الحار

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الوكيل الإخباري- أكد أخصائي الغدد الصماء وخبير التغذية الدكتور أنطون بولياكوف أن الماء البارد يعد الخيار الأفضل لإرواء العطش خلال فترات الطقس الحار، مشيراً إلى أهمية اختيار مياه ذات جودة جيدة للحفاظ على ترطيب الجسم. اضافة اعلان





وأوضح أن الماء البارد، والماء المعدني، والماء الغازي يمكن أن تساعد جميعها في التخفيف من الشعور بالعطش، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص يجدون أن الماء الغازي يمنح إحساساً أكبر بالانتعاش.



وأضاف أن استخدام المياه المعالجة والمضاف إليها المعادن قد يكون خياراً مناسباً، مؤكداً أهمية الحفاظ على الترطيب الكافي للجسم خلال ارتفاع درجات الحرارة.



وأشار بولياكوف إلى أن الماء المشبع بالهيدروجين يتميز بسهولة شربه واحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة، وقد يساعد أيضاً في تعزيز الشعور بالانتعاش.



ونصح بإضافة شرائح الليمون أو القليل من الزنجبيل إلى الماء لتحسين المذاق وزيادة الإحساس بالبرودة والانتعاش خلال فصل الصيف.





