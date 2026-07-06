إنتاج خلايا في شبكية العين قد يساعد في علاج العمى

وأظهرت الدراسة أن هذه الخلايا، عند حقنها في نماذج فئران، تمكنت من الاندماج في الأنسجة المتضررة ودعم تجدد الأوعية الدموية وتحسين وظيفة الشبكية.
ويهدف هذا الابتكار إلى تجاوز صعوبة علاج أمراض الشبكية بسبب الحاجز الدموي، الذي يعيق وصول الأدوية إلى العين.
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