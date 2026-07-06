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إنتاج خلايا في شبكية العين قد يساعد في علاج العمى

ثيق
تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 10:51 ص

الوكيل الإخباري-   نجح باحثون في جامعة ديوك الأميركية في تطوير خلايا متخصصة من الأوعية الدموية في شبكية العين باستخدام الخلايا الجذعية، في خطوة قد تسهم في فهم وعلاج أمراض الشبكية.

وأظهرت الدراسة أن هذه الخلايا، عند حقنها في نماذج فئران، تمكنت من الاندماج في الأنسجة المتضررة ودعم تجدد الأوعية الدموية وتحسين وظيفة الشبكية.

ويهدف هذا الابتكار إلى تجاوز صعوبة علاج أمراض الشبكية بسبب الحاجز الدموي، الذي يعيق وصول الأدوية إلى العين.

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كما أشار الباحثون إلى أن النتائج ما تزال أولية وأُجريت على الحيوانات، لكنها تفتح آفاقاً واعدة لعلاجات مستقبلية ونماذج بحثية أدق لأمراض العين.

 
 


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