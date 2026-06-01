ابدأ صباحك بهذه المشروبات.. 7 خيارات قد تدعم صحة الكلى

الوكيل الإخباري- تلعب الكلى دوراً مهماً في تخليص الجسم من الفضلات والسوائل الزائدة، وقد يساهم اختيار مشروب صباحي مناسب في دعم الترطيب وصحة القلب واستقرار مستويات السكر في الدم، وهي عوامل ترتبط بصحة الكلى.





ويُعدّ الماء الخيار الأفضل لدعم وظائف الكلى، إذ يساعد على ترطيب الجسم وتسهيل التخلص من الفضلات. كما يمكن أن تكون القهوة والشاي الأخضر غير المحلى من الخيارات المفيدة عند تناولها باعتدال، لاحتوائهما على مركبات مضادة للأكسدة قد تدعم صحة الكلى والقلب.



ويُعتبر الشاي الأسود أيضاً خياراً جيداً، إذ تشير أبحاث إلى ارتباطه بتحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم. كذلك قد تساهم العصائر الطبيعية غير المحلاة، ضمن نظام غذائي غني بالألياف، في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.



ومن الخيارات الأخرى حليب الصويا غير المحلى، لاحتوائه على البروتين النباتي، إضافة إلى الكفير الغني بالبروبيوتيك الذي قد يدعم صحة الأمعاء المرتبطة بصحة الكلى.



في المقابل، يُنصح بالحد من المشروبات الغنية بالسكر، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر المحلاة، لارتباطها بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.



ويؤكد المختصون ضرورة استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية قبل إجراء تغييرات كبيرة على النظام الغذائي، خاصة للمصابين بأمراض الكلى المزمنة.









