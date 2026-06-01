الإثنين 2026-06-01 08:58 ص

ابدأ صباحك بهذه المشروبات.. 7 خيارات قد تدعم صحة الكلى

ابدأ صباحك بهذه المشروبات.. 7 خيارات قد تدعم صحة الكلى
تعبيرية
 
الإثنين، 01-06-2026 08:01 ص
الوكيل الإخباري-   تلعب الكلى دوراً مهماً في تخليص الجسم من الفضلات والسوائل الزائدة، وقد يساهم اختيار مشروب صباحي مناسب في دعم الترطيب وصحة القلب واستقرار مستويات السكر في الدم، وهي عوامل ترتبط بصحة الكلى.اضافة اعلان


ويُعدّ الماء الخيار الأفضل لدعم وظائف الكلى، إذ يساعد على ترطيب الجسم وتسهيل التخلص من الفضلات. كما يمكن أن تكون القهوة والشاي الأخضر غير المحلى من الخيارات المفيدة عند تناولها باعتدال، لاحتوائهما على مركبات مضادة للأكسدة قد تدعم صحة الكلى والقلب.

ويُعتبر الشاي الأسود أيضاً خياراً جيداً، إذ تشير أبحاث إلى ارتباطه بتحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم. كذلك قد تساهم العصائر الطبيعية غير المحلاة، ضمن نظام غذائي غني بالألياف، في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

ومن الخيارات الأخرى حليب الصويا غير المحلى، لاحتوائه على البروتين النباتي، إضافة إلى الكفير الغني بالبروبيوتيك الذي قد يدعم صحة الأمعاء المرتبطة بصحة الكلى.

في المقابل، يُنصح بالحد من المشروبات الغنية بالسكر، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر المحلاة، لارتباطها بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

ويؤكد المختصون ضرورة استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية قبل إجراء تغييرات كبيرة على النظام الغذائي، خاصة للمصابين بأمراض الكلى المزمنة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب يطالب بـ"عدم التدخل" في سياساته بشأن إيران

عربي ودولي ترامب يطالب بـ"عدم التدخل" في سياساته بشأن إيران

وفيات الاثنين 1-6-2026

الوفيات وفيات الاثنين 1-6-2026

زائر يسرق موزة ملصقة على الجدار بمتحف مركز بومبيدو بباريس

منوعات زائر يسرق موزة ملصقة على الجدار بمتحف في باريس

الاحتلال يهدم محال تجارية في سوق الخضار المركزي في بيتا جنوب نابلس

فلسطين الاحتلال يهدم محال تجارية في سوق الخضار المركزي في بيتا جنوب نابلس

الشرع يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي بعد تأكيد مقتل أطفالها الستة

عربي ودولي الشرع يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي بعد تأكيد مقتل أطفالها الستة

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون

عربي ودولي الرئيس اللبناني يندّد بعدوان إسرائيلي شرس على بلاده

تعبيرية

أخبار محلية الدوريات الخارجية تكشف سبب الحادث المؤلم على شارع البترا أمس الأحد

ابدأ صباحك بهذه المشروبات.. 7 خيارات قد تدعم صحة الكلى

طب وصحة ابدأ صباحك بهذه المشروبات.. 7 خيارات قد تدعم صحة الكلى



 
 






الأكثر مشاهدة

 