احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. ضررها كبير جداً

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة يوميًا بنسبة 10% — وهو ما يعادل تقريبًا كيسًا صغيرًا من رقائق البطاطا — قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف، حتى إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالمصادر النباتية.





وتُشكّل الأطعمة فائقة المعالجة، والمعروفة بـ"UPFs"، نحو 53% من إجمالي السعرات الحرارية التي يستهلكها البالغون في الولايات المتحدة. كما يحصل الأطفال على ما يقرب من 62% من طاقتهم من هذه الأطعمة، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وقالت الباحثة الرئيسية، باربرا كاردوسو، وهي محاضِرة أولى في التغذية وعلم الحميات في جامعة موناش بمدينة ملبورن الأسترالية: "أظهرت دراستنا أن استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بضعف التركيز وزيادة خطر الإصابة بالخرف لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن".



وأضافت في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "لم تتغير هذه العلاقة حتى مع الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي، ما يشير إلى أن التأثير قد يكون مرتبطًا بدرجة معالجة الطعام بحدّ ذاتها، وليس بمجرد استبدال أطعمة بأخرى".



وأوضح الدكتور دبليو تايلور كيمبرلي، أستاذ طب الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، والذي لم يشارك في الدراسة، أن هذا البحث يُعد "إضافة مهمة" إلى قاعدة الأدلة المتزايدة التي تعكس الأضرار المحتملة للأطعمة فائقة المعالجة على الدماغ.





