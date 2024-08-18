احذروا.. المربيات لذيذة لكنها خطرة للبعض

الوكيل الإخباري- حذرت الدكتورة تاتيانا سولنتسيفا الباحثة في مختبر مركز البحوث الفيدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الأغذية مرضى السكري ومن يعاني من أمراض الجهاز الهضمي من تناول المربيات.



ووفقا لها، يحتوي المربى على كربوهيدرات تصل نسبتها إلى حوالي 70 بالمئة.



وتقول: "إذا كانت المربيات مصنوعة من فواكه وثمار حامضية فإنها تحتوي على أحماض عضوية لا تلائم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي - التهاب المعدة، القرحة، لأنها تهيج الغشاء المخاطي للمعدة. بالإضافة إلى حدوث ردود فعل تحسسية".



وتشير إلى أنه لا يمكن اعتبارها مصدرا للفيتامينات، لأن كميتها لا تتوافق مع حاجة الجسم اليومية منها، بالإضافة إلى ذلك معظمها يختفي نتيجة المعالجة الحرارية عند التحضير.



ومن جانبه يحذر الدكتور يفغيني أرزاماستسيف، من تناول مربى المشمش والفراولة ويعتبرها الأخطر على الصحة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، مشيرا إلى أنه على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي تجنب تناول مربى الثمار، مثل الفراولة وغيرها لأن بذورها الصغيرة قد تسبب تفاقم حالتهم.