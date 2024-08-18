 
الأحد 2024-08-18 04:15 م
 

 

احذروا.. المربيات لذيذة لكنها خطرة للبعض

ىت
تعبيرية
الأحد، 18-08-2024 03:32 م

الوكيل الإخباري-   حذرت الدكتورة تاتيانا سولنتسيفا الباحثة في مختبر مركز البحوث الفيدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الأغذية مرضى السكري ومن يعاني من أمراض الجهاز الهضمي من تناول المربيات.

 

ووفقا لها، يحتوي المربى على كربوهيدرات تصل نسبتها إلى حوالي 70 بالمئة.


وتقول: "إذا كانت المربيات مصنوعة من فواكه وثمار حامضية فإنها تحتوي على أحماض عضوية لا تلائم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي - التهاب المعدة، القرحة، لأنها تهيج الغشاء المخاطي للمعدة. بالإضافة إلى حدوث ردود فعل تحسسية".


وتشير إلى أنه لا يمكن اعتبارها مصدرا للفيتامينات، لأن كميتها لا تتوافق مع حاجة الجسم اليومية منها، بالإضافة إلى ذلك معظمها يختفي نتيجة المعالجة الحرارية عند التحضير.


ومن جانبه يحذر الدكتور يفغيني أرزاماستسيف، من تناول مربى المشمش والفراولة ويعتبرها الأخطر على الصحة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، مشيرا إلى أنه على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي تجنب تناول مربى الثمار، مثل الفراولة وغيرها لأن بذورها الصغيرة قد تسبب تفاقم حالتهم.

 

روسيا اليوم 

gnews

أحدث الأخبار

رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن

أخبار محلية رئيس المحكمة الدِّستورية يتسلم تقرير حالة حقوق الانسان في الأردن 2023

اليوتيوبر الأمريكي درو تالبرت

منوعات بدون دخول زبون واحد.. أمريكي يجني ثروة من "مطعم أحلامه"

خضار وفواكه

أخبار محلية 926 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

ن

طب وصحة كيف يؤثر العسل في الصحة النفسية؟

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية تعميم هام من التعليم العالي بشأن نتائج القبول في البرنامج الموازي

ىت

طب وصحة احذروا.. المربيات لذيذة لكنها خطرة للبعض

البيت الذي جرفته الأمواج

منوعات في أمريكا.. موجة تسحب منزلاً من طابقين قرب الشاطئ

غزة

فلسطين قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية شرق دير البلح



 


الأكثر مشاهدة