احذروا.. هذا ما يسببه فطر الجلد في صالونات الحلاقة

ويعتقد الحلاقون أن ذلك يرجع إلى انتشار "محلات الحلاقة الرخيصة، التي لا تعتني بالنظافة وغير مؤهلة وتستخدم أدوات قذرة".
لكن الخبراء حذروا من أعراض أخرى أقل شهرة للعدوى تظهر مثل تساقط الشعر، الناجم عن الشعر المصاب الذي يكون هشا وينكسر بسهولة.
ويحث الخبراء الناس على تجنب مشاركة فرش الشعر والأمشاط والقبعات والمناشف وأغطية الوسائد مع أشخاص آخرين إذا كنت تعاني من عدوى سعفة الرأس، مع تنظيف هذه الأدوات باستمرار.
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