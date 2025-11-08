السبت 2025-11-08 12:25 م
 

احذر أوضاع النوم الخاطئة لتتجنب مشكلات العمود الفقري

الوكيل الإخباري-   حذّر خبراء الصحة من بعض وضعيات النوم التي قد تسبب مشكلات في العمود الفقري على المدى الطويل، مؤكدين أن الراحة لا تعني بالضرورة صحة الجسم أثناء النوم.

وأوضحت دراسة حديثة أنّ أكثر الوضعيات إلحاقاً بالضرر هي:
النوم على البطن: يضغط على عضلات الرقبة والظهر، ويجهد الفقرات العنقية بسبب لف الرقبة لفترات طويلة، مما قد يسبب تصلباً في الظهر وألماً، وربما وخزاً في الذراعين نتيجة تهيّج الأعصاب.
وضعية الجنين: ثني الركبتين نحو الصدر بقوة قد يبدو مريحاً، لكنه يسبب انحناءً مفرطاً للعمود الفقري، ضغطاً على عضلات الورك والظهر، ويحدّ من التنفس العميق، مع إرهاق العضلات بمرور الوقت.


ويُنصح الأطباء بالنوم على الظهر أو الجانب الأيمن بشكل معتدل مع استخدام وسادة داعمة للرأس والعنق، للحفاظ على استقامة العمود الفقري وتقليل مخاطر الألم المزمن.

 

ارم نيوز

 
 
