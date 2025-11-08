احذر أوضاع النوم الخاطئة لتتجنب مشكلات العمود الفقري

وأوضحت دراسة حديثة أنّ أكثر الوضعيات إلحاقاً بالضرر هي:
النوم على البطن: يضغط على عضلات الرقبة والظهر، ويجهد الفقرات العنقية بسبب لف الرقبة لفترات طويلة، مما قد يسبب تصلباً في الظهر وألماً، وربما وخزاً في الذراعين نتيجة تهيّج الأعصاب.
وضعية الجنين: ثني الركبتين نحو الصدر بقوة قد يبدو مريحاً، لكنه يسبب انحناءً مفرطاً للعمود الفقري، ضغطاً على عضلات الورك والظهر، ويحدّ من التنفس العميق، مع إرهاق العضلات بمرور الوقت.
ويُنصح الأطباء بالنوم على الظهر أو الجانب الأيمن بشكل معتدل مع استخدام وسادة داعمة للرأس والعنق، للحفاظ على استقامة العمود الفقري وتقليل مخاطر الألم المزمن.
-
أخبار متعلقة
-
مزيل العرق.. هل يسبب السرطان؟
-
بعد الوجبات.. مشروب واحد قد يخفف الانتفاخ ويحفّز الهضم
-
أهم 5 مكملات غذائية للحد من نزلات البرد والسعال
-
فائدة غير متوقعة للمشي
-
بينها اللحوم .. 5 أطعمة ومشروبات تجنبها مع البيض
-
عرض صحي قد يكون مؤشرا على الإصابة بسرطان قاتل
-
اكتشاف عيبين خطيرين في الصيام المتقطع
-
طرق بسيطة للتمييز بين زيادة الوزن واحتباس السوائل في الجسم