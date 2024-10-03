 
الخميس 2024-10-03 12:37 م
 

احذر.. اسمرار هذه المناطق بالجسم علامة على الإصابة بالسكري

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 03-10-2024 10:14 ص
الوكيل الإخباري-   قلما يعرف البعض أن هناك علامات تحذيرية تظهر على البشرة، قد تدل على الإصابة بداء السكري، حسبما ذكرت الدكتورة لاريسا غابدولخكوفا، خبيرة التغذية الروسية.اضافة اعلان


وأضافت لاريسا: "إذا ظهرت بقع سوداء على الجلد، خاصةً في المرفقين والرقبة والإبطين والفخذين وثنايا البطن، فهذا دليل على المعاناة من مقاومة الإنسولين".

وأوضحت خبيرة التغذية أن هذه البقع يُطلق عليها اسم "الشواك الأسود acantosis nigricans"، مشيرةً إلى أن مقاومة الإنسولين من عوامل خطر الإصابة بداء السكري.

وأشارت الطبيبة الروسية إلى وجود أسباب أخرى لشواك الأسود، مثل السمنة واضطراب مستويات الهرمونات بالجسم، مناشدة الأشخاص الذين يعانون منه بمراجعة الطبيب فورًا، لتحديد سببه على وجه الدقة، ومن ثم وصف العلاج المناسب له.
 
gnews

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