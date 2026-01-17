السبت 2026-01-17 05:05 م

احذر.. النوم يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب في هذه الحالة

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة واسعة أن النوم في غرف مضاءة ليلاً قد يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بينما يُعد النوم في الظلام وسيلة بسيطة لتقليل هذا الخطر.

وحلّل الباحثون بيانات تعرّض للضوء لنحو 90 ألف شخص على مدى 8 إلى 10 سنوات، ووجدوا أن من ناموا في أكثر الغرف إضاءة كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 30% إلى 50% مقارنة بمن ناموا في الظلام.


وأظهرت النتائج أن التعرّض لضوء ساطع ليلاً، مثل النوم مع إضاءة السقف، يزيد خطر:
فشل القلب بنسبة 56%
النوبة القلبية بنسبة 47%
السكتة الدماغية وأمراض الشرايين والرجفان الأذيني بنحو 30%


وأكد الباحثون أن هذه النتائج ظلت قائمة حتى بعد احتساب عوامل الخطر الأخرى، مشيرين إلى أن تقليل الإضاءة أثناء النوم إجراء بسيط وآمن لدعم صحة القلب.

 

