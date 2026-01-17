احذر.. النوم يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب في هذه الحالة

وحلّل الباحثون بيانات تعرّض للضوء لنحو 90 ألف شخص على مدى 8 إلى 10 سنوات، ووجدوا أن من ناموا في أكثر الغرف إضاءة كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 30% إلى 50% مقارنة بمن ناموا في الظلام.
وأظهرت النتائج أن التعرّض لضوء ساطع ليلاً، مثل النوم مع إضاءة السقف، يزيد خطر:
فشل القلب بنسبة 56%
النوبة القلبية بنسبة 47%
السكتة الدماغية وأمراض الشرايين والرجفان الأذيني بنحو 30%
وأكد الباحثون أن هذه النتائج ظلت قائمة حتى بعد احتساب عوامل الخطر الأخرى، مشيرين إلى أن تقليل الإضاءة أثناء النوم إجراء بسيط وآمن لدعم صحة القلب.
