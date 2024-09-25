احذر.. تناول المضادات الحيوية مع هذه المشروبات

الوكيل الإخباري- شددت غرفة الصيادلة في ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا على ضرورة تناول المضادات الحيوية طوال المدة، التي حددها الطبيب، محذرة من التوقف عن تناولها عند الشعور بتحسن.



مخاطر التوقف المبكر

اضافة اعلان



عللت الغرفة ذلك بأن تحسن الحالة الصحية لا يعني السيطرة على العدوى بشكل كامل، مشيرة إلى أن التوقف المبكر عن تناول المضاد الحيوي، قد يؤدي إلى إطالة أمد العدوى، كما أنه قد يساعد البكتيريا، التي لم يتم قتلها بعد، على تكوين مقاومة للمضاد الحيوي، والذي يفقد حينئذ مفعوله المرجو.



ومن الضروري أيضاً الالتزام بالفاصل الزمني بين الجرعات، فإذا وصف الطبيب تناول المضاد الحيوي بمعدل ثلاث مرات يومياً، فينبغي حينئذ تناوله كل 8 ساعات.