احذر تنميل اليدين- علامة على نقص هذه الفيتامينات بجسمك

ووفقًا لموقع GoodRx، فإن النقص في بعض أنواع فيتامينات مجموعة B، إضافة إلى فيتامين هـ (E)، قد يكون السبب الخفي وراء هذا الشعور المزعج.
إليك أبرز الفيتامينات المرتبطة بتنميل اليدين:
1. فيتامين B6
نقص فيتامين B6 يسبب شعورًا بالتنميل أو الحرقان في الأطراف، وغالبًا ما يبدأ هذا الإحساس من القدمين ثم يمتد إلى الساقين والذراعين. وهو فيتامين أساسي لصحة الأعصاب، ونقصه قد ينتج عن سوء التغذية أو استخدام بعض الأدوية.
2. فيتامين B12
إذا صاحب التنميل ضعف عام أو مشاكل في الرؤية، فقد تكون مستويات فيتامين B12 في الجسم منخفضة بشكل ملحوظ. نقص هذا الفيتامين يؤثر على الأعصاب الطرفية وقد يؤدي إلى مضاعفات عصبية خطيرة إن لم يُعالج في الوقت المناسب.
3. فيتامين B7 (البيوتين)
إلى جانب التنميل، قد تظهر أعراض مثل تساقط الشعر، طفح جلدي، أو حتى هلاوس ونوبات عصبية، وهي علامات تشير إلى نقص واضح في فيتامين B7، المهم لصحة الجلد والأعصاب.
4. فيتامين هـ (E)
تنميل اليدين وصعوبة في التوازن أثناء المشي من الأعراض المميزة لنقص فيتامين هـ، الذي يُعد من مضادات الأكسدة الضرورية لحماية الأعصاب. وقد ينتج نقصه عن اضطرابات في امتصاص الدهون.
خلاصة:
إذا كنت تعاني من تنميل متكرر أو مستمر في اليدين أو القدمين، فلا تكتفِ بتغيير وضعية الجلوس أو النوم، بل راجع طبيبك لإجراء تحاليل لنسب هذه الفيتامينات. تعديل نظامك الغذائي أو تناول المكملات المناسبة قد يكون الحل البسيط لمشكلة مزعجة، ويقيك من تطورات صحية أكثر خطورة.
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