احذر.. طهي الدجاج المجمد في المقلاة الهوائية يصيبك بمرض خطير

12:16 م

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الوكيل الإخباري- حذرت هيئة صحية أمريكية من استخدام الميكروويف والمقالي الهوائية لتحضير الدجاج المحشو المجمد في المنازل، مشيرة إلى أن العديد من هذه المنتجات قد تحتوي على بكتيريا السالمونيلا التي تشكل خطرًا صحيًا. اضافة اعلان





ووفقًا لموقعي "India today" و"Buzz feed news"، كشفت دراسة جديدة أن طهي الدجاج المحشو المجمد في المقالي الهوائية أو الميكروويف قد يكون خطيرًا، وأكد التقرير الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أهمية طهي الأطعمة "المقلية"، في فرن تقليدي، نظرًا لاحتمالية وجود دجاج نيئ بداخلها.



وأشارت الدراسة إلى أن هذه المنتجات المجمدة كانت مرتبطة بشكل متكرر بتفشي السالمونيلا، حيث تُطهى جزئيًا لتثبيت الخبز، مما يجعلها تبدو مطبوخة رغم أنها قد لا تكون كذلك، ومن المفترض أن تُطهى هذه المنتجات عند درجة حرارة داخلية تبلغ 74 درجة مئوية.



ومنذ عام 2006، بدأ المنتجون في إضافة ملصقات توضح أن هذه المنتجات نيئة وتحذر من استخدام الميكروويف في تحضيرها، مشددين على ضرورة استخدام الأفران التقليدية.



وأكد التقرير أن العديد من منتجات الدجاج المحشو المجمد قد تحتوي على السالمونيلا أو بكتيريا أخرى، لا تُقتل عادة إذا لم تُطهى بدرجة حرارة كافية، وغالبًا ما تسخن الأجهزة جزءًا من المنتج بينما يبقى جزء آخر مجمدًا، مما قد يتسبب في وجود بكتيريا السالمونيلا.



وفقًا لتقرير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فمن بين 4142 بالغًا في الولايات المتحدة، قام 2546 شخصًا بإعداد منتجات الدجاج المحشو المجمد في المنزل، استخدم 30% منهم المقالي الهوائية، و29% الميكروويف، و14% أفران الخبز المحمص، بينما استخدم 4% أجهزة أخرى، فالعديد من هذه الأجهزة لا تمتلك القدرة الكهربائية اللازمة لقتل بكتيريا السالمونيلا.



وفي عام 2021، تم الإبلاغ عن 36 حالة إصابة مرتبطة بنفس المشكلة و12 حالة دخول إلى المستشفى في الولايات المتحدة، ووفقًا للتقارير، يسبب المرض المرتبط بالسالمونيلا أكثر من 1.35 مليون إصابة و26500 حالة دخول إلى المستشفى و420 حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة.



وكشفت دراسة حديثة أن أول تفشي لمرض السالمونيلا في فنلندا، الذي تم الإبلاغ عنه في عام 2021، كان نتيجة تناول مكعبات الطماطم المجمدة، حيث تم الإبلاغ عن 44 حالة مرتبطة بهذا التفشي لدى المعهد الفنلندي للصحة والرفاهية (THL).