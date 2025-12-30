احمرار الوجه عند الخجل.. علامة إحراج أم رسالة خفية؟

ويحمل الاحمرار وظيفة اجتماعية مهمة، إذ يُظهر وعي الشخص بخطئه وصدقه وإخلاصه، ويُسهم في تعزيز الثقة والحفاظ على الروابط الاجتماعية. وفي الحالات المستمرة أو المرتبطة بالقلق الاجتماعي أو بعض الأمراض مثل الوردية، قد يحتاج الشخص لاستشارة طبيب أو تلقي علاج سلوكي.
حتى بعض الحيوانات، مثل قرود الماندريل، تظهر احمرار الوجه لأغراض اجتماعية أو تتعلق بالخصوبة، فيما يعكس البشر هذا المظهر أحيانًا عبر استخدام أحمر الخدود لجذب الانتباه.
