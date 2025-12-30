الثلاثاء 2025-12-30 02:43 م

احمرار الوجه عند الخجل.. علامة إحراج أم رسالة خفية؟

الثلاثاء، 30-12-2025 02:08 م

الوكيل الإخباري-   احمرار الوجه عند الإحراج أو الخجل هو رد فعل طبيعي للجسم نتيجة زيادة تدفق الدم إلى الوجه والرقبة والصدر، ناتج عن تنشيط الجهاز العصبي وإفراز الأدرينالين. ويكون أكثر وضوحًا لدى أصحاب البشرة الفاتحة والشباب والنساء، ويقل مع التقدم في العمر.

ويحمل الاحمرار وظيفة اجتماعية مهمة، إذ يُظهر وعي الشخص بخطئه وصدقه وإخلاصه، ويُسهم في تعزيز الثقة والحفاظ على الروابط الاجتماعية. وفي الحالات المستمرة أو المرتبطة بالقلق الاجتماعي أو بعض الأمراض مثل الوردية، قد يحتاج الشخص لاستشارة طبيب أو تلقي علاج سلوكي.


حتى بعض الحيوانات، مثل قرود الماندريل، تظهر احمرار الوجه لأغراض اجتماعية أو تتعلق بالخصوبة، فيما يعكس البشر هذا المظهر أحيانًا عبر استخدام أحمر الخدود لجذب الانتباه.

 

