احمي قلبك..5 أطعمة تحارب الجلطات

الوكيل الإخباري- السمنة والتدخين وتناول الأطعمة الدسمة، جميعها عوامل تزيد من فرص التعرض للجلطات الدموية، التي قد تهدد الحياة عند عدم الحصول على العلاج المناسب بشكل عاجل.



يتعرض العديد من الناس للجلطة أو ما يعرف بالخثرة الدموية وقد تؤدي هذه الحالة إلى الوفاة أحيانا، لكن توجد بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في التقليل من تخثر الدم وتحافظ على صحة القلب.



قال الطبيب والأخصائي الروسي في علم الأغذية، ميخائيل جونزبرغ: "هناك العديد من الأمور التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وصحة الدم، منها الحركة وممارسة الرياضة بشكل يومي، لكن الطعام الذي نتناوله يوميا يعتبر عنصرا مهما في هذا الأمر أيضا".



وأضاف:"أظهرت الدراسات أن التفاح، وخصوصا المجفف يساعد في الحفاظ على صحة الجسم وصحة الشرايين بشكل عام، فهو يساعد على تنظيم عمل الفيريتين الذي ينظم آليات تخزين وطرح الحديد في الجسم، والحديد عنصر مهم لصحة الدم وصحة الشرايين، وتناول 25 غ من التفاح المجفف يوميا يقلل من احتمال حدوث الخثرات الدموية بنسبة 3% تقريبا.



ومن الأطعمة المهمة التي تحافظ على صحة القلب والدم، تبعا للطبيب، الثوم والبصل والزنجبيل، فهذه الأطعمة تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وتحارب تخثر الدم.



وأشار الطبيب إلى أهمية تناول الأسماك البحرية الغنية بالدهون الصحية، والتي تؤمن للجسم أوميجا 3 الضروري لصحة الدم والذي يحارب الالتهابات والجلطات.

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