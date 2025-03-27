اختبار بسيط للشم قد يكشف خطر الإصابة بمرض الزهايمر

وأظهرت التجارب، التي أجريت على نحو 200 شخص، أن المصابين بضعف الإدراك سجلوا نتائج أقل في الاختبار مقارنة بغيرهم، ما يشير إلى إمكانية استخدامه كأداة فحص أولية منخفضة التكلفة.
ويرى العلماء أن هناك علاقة وثيقة بين مرض الزهايمر وفقدان حاسة الشم، حيث تتراكم البروتينات السامة المرتبطة بالمرض في مناطق الدماغ المسؤولة عن التمييز بين الروائح.
ويعتمد الاختبار على استنشاق قطعة قماش مبللة بمستخلص جوز الهند ومحاولة تحديد رائحتها، إضافة إلى التمييز بين رائحتين مختلفتين مثل جوز الهند والخبز الطازج.
ويؤكد العلماء أن هذا الاختبار لا يعد أداة تشخيصية بحد ذاته، لكنه يساعد في تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى فحوصات إضافية أكثر دقة. وفي حال تأكيد التشخيص، قد يكون المرضى مؤهلين لتلقي العلاجات المبكرة التي قد تبطئ تطور المرض.
أوضح الدكتور مارك ألبيرز، كبير معدي الدراسة وخبير علم الأعصاب في مستشفى ماساتشوستس العام، أن الكشف المبكر عن ضعف الإدراك قد يحدث فرقًا كبيرًا في فرص العلاج وإبطاء تطور المرض.
وتعد هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة Scientific Reports، الأحدث ضمن سلسلة أبحاث تربط بين فقدان حاسة الشم ومرض الزهايمر.
وسبق أن أشارت دراسات سابقة إلى أن تراجع القدرة على الشم قد يكون مؤشرًا مبكرًا للخرف. ففي عام 2022، وجدت دراسة شملت 500 شخص أن من فقدوا حاسة الشم بسرعة كانوا أكثر عرضة بنسبة 89% للإصابة باضطراب فقدان الذاكرة. كما أظهرت دراسة أجريت عام 2023 على 2400 شخص، أن من يعانون من ضعف في الشم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمقدار 2.5 ضعف.
ورغم ذلك، فإن فقدان حاسة الشم لا يعني بالضرورة الإصابة بالخرف، إذ يمكن أن يكون ناتجًا عن أسباب أخرى مثل نزلات البرد، الإنفلونزا، التهابات الجيوب الأنفية أو الحساسية. ويوصي الأطباء بمراجعة الطبيب في حال استمرار فقدان الشم لعدة أسابيع دون تحسن.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
مرض مزمن يشير إليه "سعال المدخن"
-
تحذير طبي هام من مخاطر أكياس النيكوتين
-
إرشادات طبية جديدة للنشاط البدني بعد الولادة
-
كيف تبلغ سن الـ 70 بصحة جيدة؟
-
بعد زيادة الوزن في رمضان.. 5 عادات صباحية فعّالة لتقليل دهون البطن
-
في أواخر رمضان.. ماذا تأكل على الإفطار والسحور؟
-
كيف يمكن التقليل من مخاطر تناول الفسيخ في العيد؟
-
عادات خاطئة عند تناول الكشري في العيد