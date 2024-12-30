اختبار حساسية الجلد.. احذر المخاطر

الوكيل الإخباري- اختبار حساسية الجلد من الإجراءات الضرورية قبل أي إجراء دوائي وذلك لتجنب التعرض لأي مخاطر صحية ويفضل أن تتم تحت إشراف طبي متخصص لسرعة العلاج فور ظهور أي مضاعفات.

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ما هو اختبار حساسية الجلد؟

اختبار حساسية الجلد هو إجراء طبي بسيط وفعال يساعد في تحديد المواد التي تسبب ردود فعل تحسسية لدى الشخص مثل حبوب اللقاح، الغبار، وبر الحيوانات، أو حتى بعض الأطعمة والأدوية.



أسباب إجراء اختبار حساسية الجلد

عادة ما يتم إجراء اختبار حساسية الجلد للعديد من الأسباب من بينها:

- تحديد المادة المسببة للحساسية بدقة.

- وضع خطة علاجية مناسبة بعد اكتشاف السبب لتجنب التعرض للمادة المسببة.

- تحديد مدى شدة رد الفعل التحسسي.



أنواع اختبارات حساسية الجلد

هناك العديد من أنواع اختبار حساسية الجلد من بينها:

1- اختبار وخز الجلد

تتم هذه الطريقة من خلال وضع قطرات صغيرة من المواد المسببة للحساسية المشتبه بها على سطح الجلد، ثم يتم وخز الجلد بإبرة صغيرة في كل نقطة، وفي حالة إصابة الشخص بحساسية تجاه مادة معينة، ستظهر عدة أعراض مثل الاحمرار والتورم والحكة في مكان الوخز خلال 15-20 دقيقة.

2- اختبار الرقعة

يعرف اختبار الرقعة بأنه الأشهر على الإطلاق حيث يتم من خلال وضع رقائق صغيرة تحتوي على المواد المسببة للحساسية على الجلد لمدة 48 ساعة، وفي حالة الإصابة بالحساسية سوف يعاني الشخص من الاحمرار والحكة والتورم موضع الرقعة.

3- اختبار الدم

يعتبر اختبار الدم أحد الاختبارات التي تعطي نتائج دقيقة حيث يتم سحب عينة من الدم وفحصها لوجود أجسام مضادة معينة مرتبطة بالحساسية.



متى يجب إجراء اختبار حساسية الجلد؟

عادة ما يتم إجراء اختبار حساسية الجلد في هذه الحالات:

- ظهور أعراض حساسية متكررة مثل العطس، سيلان الأنف، الحكة، الطفح الجلدي، صعوبة التنفس.

- الشك في وجود حساسية تجاه مادة معينة.

- قبل البدء في علاج جديد قد يسبب الحساسية.



مخاطر اختبار حساسية الجلد

يجب الانتباه جيدًا عند إجراء اختبار حساسية الجلد وذلك لتجنب أي مخاطر صحية مزعجة مثل:

- حدوث تفاعل تحسسي شديد وخطير، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة.

- انخفاض حاد في ضغط الدم.

- عدم القدرة على التنفس.

- الشعور بالألم في مناطق متفرقة بالجسم.

- تورم في الحلق.

- التهاب الجلد في مكان الوخز.

- ظهور نتائج عكسية وبالتالي عدم اكتشاف الحساسية