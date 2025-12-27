اختبار دم يحدد الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض القلب الوراثية

يقيس الفحص مستوى بروتين NT-Pro-BNP، الذي يشير إلى إجهاد القلب، ما يساعد الأطباء على:
مراقبة المرضى الأكثر خطراً.
توجيه العلاج لمن يحتاجه فقط.
تجنب علاجات غير ضرورية للمرضى الأقل عرضة.
يُتوقع أن يُحدث هذا الفحص نقلة نوعية في رعاية ملايين المرضى حول العالم، ويعزز الوقاية من مضاعفات هذا المرض الوراثي الخطير.
